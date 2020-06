Αθλητικά

Κατέστρεψαν το γκράφιτι του Γιάννη Αντετοκούνμπο (εικόνες)

Δείτε πώς αλλοίωσαν την εικόνα με τον μεγάλο αθλητή. Ζωγράφισαν και σβάστικα στο μπράτσο του «Greek Freak».

Ανεγκέφαλοι κατέστρεψαν το γκράφιτι με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που δημιούργησε η εθελοντική ομάδα «Χρώματα και Όνειρα».

Ο «Greek Freak» φορούσε την φανέλα των Μπακς, ένα ελάφι, το σήμα της ομάδας, ήταν δίπλα του, ενώ στο πλάι με γαλανόλευκα γράμματα δέσποζε το επώνυμό του και το παρατσούκλι του.

Ωστόσο, το έργο δεν κατάφερε να κλείσει μήνα, αφού άγνωστοι μουντζούρωσαν το πρόσωπο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έβαλαν μια σβάστικα και ένα «SS» στο μπράτσο του.

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει ένα πρόγραμμα "καλλωπισμού" και ζωγραφίζει τα καφάο του ΟΤΕ .

Σε ένα από αυτά είναι ζωγραφισμένος ο #Αντετοκούνμπο.

Σε αυτό λοιπόν το καφάο έβγαλαν την καφρίλα τους τα νεοναζί παράσιτα.... pic.twitter.com/Km1TRjSGza — Εμπενίζερ Σκρουτζ (@domesticus_pf) June 25, 2020