ΣΕΤΕ: προτεραιότητα για φέτος η διαφύλαξη της φήμης της χώρας

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος περιέγραψε τους στόχους της φετινής τουριστικής περιόδου εν μέσω των προβλημάτων που προκάλεσε ο κορονοϊός...

Με το βλέμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού, που εφέτος μετράει τις πληγές που έχει αφήσει η πανδημία στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος περιέγραψε τους στόχους της εφετεινής τουριστικής περιόδου. Από το βήμα της τακτικής γενικής συνέλευσης του ΣΕΤΕ, που λαμβάνει χώρα στο χώρο του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών, Ελευθέριος Βενιζέλος, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Ρέτσος προέταξε στην κορυφή των προτεραιοτήτων του ΣΕΤΕ την διαφύλαξη της φήμης της χώρας, με αφορμή την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας, την ασφάλεια των επισκεπτών, την στήριξη των εργαζομένων, αλλά και τον περιορισμό των απωλειών.

Ο κ. Ρέτσος αφού υπογράμμισε ότι ο τουρισμός θα γίνει σύντομα και πάλι πρωταγωνιστής, έκανε λόγο για τη σύνταξη ενός νέου Εθνικού Συμβολαίου Ανάπτυξης με ορίζοντα την δεκαετία 2020-2030 που θα αναδεικνύει την Ελλάδα ως έναν ώριμο και ασφαλή τουριστικό προορισμό που δεν θα στοχύει πως κάθε χρόνο θα πετυχαίνει ρεκόρ αφίξεων, αλλά θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδο και θα κάνει πράξει την βιώσιμη ανάπτυξη.

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο κ. Ρέτσος υπογράμμισε ότι ο κλάδος ετοιμάζεται για το 2021 αξιοποιώντας τη θετική φήμη που έχει χτίσει η Ελλάδα αυτό το διάστημα. Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, ο κ. Ρέτσος ζήτησε επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο, φιλικότερο επενδυτικό περιβάλλον αλλά και σύγχρονο φορολογικό πλαίσιο. Στο μεταξύ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι δράσεις του ΣΕΤΕ για την καλύτερη διαχείριση των προορισμών, για χωροταξικό σχεδιασμό και δράσεις που ευνοούν την βιώσιμη ανάπτυξη. Μάλιστα ο κ. Ρέτσος υπενθύμισε ότι στα χρόνια της οικονομικής κρίσης ο τουρισμός διασυνδέθηκε με όλους τους κλάδους της οικονομίας και στήριξε την οικονομία.

Τέλος ο κ. Ρέτσος εστιάζοντας στο ρόλο του ΣΕΤΕ κάλεσε να αφήσουν τον σύνδεσμο εκτός πολιτικών αντιπαραθέσεων, σημειώνοντας ότι η σχέση του με όλες τις κυβερνήσεις είναι διαρκής και αναγκαία για το καλό του ελληνικού τουρισμού.