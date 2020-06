Πολιτική

Τσίπρας: Οφείλουμε να προσέχουμε κάθε μας πράξη

"Ο καθένας μας πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί για λάθη. παραλήψεις ή αστοχίες", τόνισε μεταξύ άλλων και εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης.

«Οι παρακρατικές πρακτικές δεν θα καλύψουν την ύφεση και τα αδιέξοδα Μητσοτάκη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Κατά την εισήγησή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε:

«Έναν μόλις χρόνο μετά την εκλογή της, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι αδύναμη να διαχειριστεί τη κρίση αλλά και τις συνέπειες των επιλογών της. Οδήγησε την οικονομία σε ύφεση τον Οκτώβρη του 19, τέσσερις μόλις μήνες μετά την εκλογή της. Και με την αδράνεια και ατολμία της να πάρει μέτρα στήριξης μετά τον κορονοιό, έχει ήδη επιφέρει ένα εφιαλτικό υφεσιακό τέλμα.

Η χώρα μπαίνει σε ένα βαθύ κοινωνικό και οικονομικό τούνελ και σε μία περίοδο θεσμικού εκφυλισμού και παρακμής που απειλεί την ίδια τη δημοκρατία. Η αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί τη κρίση την οδηγεί στην επιλογή να σύρει την πολιτική ζωή του τόπου στο βούρκο της παραπολιτικής και της σκανδαλολογίας.

Και αυτό δεν γίνεται τυχαία. Αποσκοπεί στο να κρύψει τα υπαρκτά και μεγάλα σκάνδαλα της ΝΔ, αποσκοπεί στο να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το βασικότερο: να αποπροσανατολίσει από τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, από την αδικαιολόγητη αδράνεια της κυβέρνησης να στηρίξει εργαζόμενους και επιχειρήσεις, που πλέον ήδη αρχίζουν να γίνονται ορατά καθημερινά.

Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι απέναντι μας δεν έχουμε απλά μια κυβέρνηση, ένα αντίπαλο κόμμα, αλλά ένα σύστημα εξουσίας. Που δε διστάζει να κάνει τα πάντα και να αξιοποιήσει τα πάντα για να να εδραιωθεί. Και διαψεύστηκαν πολύ γρήγορα όλοι όσοι πίστεψαν ότι η δεξιά ήρθε στην εξουσία με ένα αλλαγμένο μετριοπαθές πρόσωπο.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν είναι παρά ένα κακέκτυπο της κυβέρνησης Σαμαρά. Επιλέγει πολιτικές καταστροφής της κοινωνικής συνοχής, επιλέγει συνειδητά ψαλίδι στη διαφάνεια και στη δημοκρατία. Επιλέγει εν τέλει τη λάσπη για να σπιλώσει πολιτικούς της αντιπάλους.

Απέναντι, λοιπόν, σε ένα τέτοιο αδίστακτο σύστημα εξουσίας οφείλουμε όλοι και κυρίως τα στελέχη πρώτης γραμμής να προσέχουμε κάθε μας πράξη και κάθε μας λέξη.

Δεν έχω καμία αμφιβολία για την εντιμότητα των στελεχών μας, τα οποία σε όλες τις περιστάσεις έχουν αποδείξει την ανιδιοτέλεια τους. Από εκεί και πέρα ο καθένας μας πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί για λάθη. παραλήψεις ή αστοχίες. Όχι απλά για να πάμε παρακάτω. Αλλά για να μην τα επαναλάβουμε.

Από εκεί και πέρα όμως δε πρέπει να παραβλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι το μείζον θεσμικό ζήτημα, ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει να μετατρέψει την πολιτική ζωή σε βούρκο για να αποπροσανατολίσει από τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος.

Οι παρακρατικές πρακτικές σκοτεινών εποχών της μεταπολίτευσης που έχει όμως ανασύρει ο κ. Μητσοτάκης είναι καταδικασμένες στην συνείδηση των Ελλήνων πολιτών και όχι μόνο δεν θα καλύψουν τα αδιέξοδα της κυβέρνησης του αλλά θα γυρίσουν μπούμερανγκ στους εμπνευστές και κληρονόμους.

Σας καλώ λοιπόν στη Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης να δώσουμε όλοι μαζί ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, συστράτευσης και επανεκκίνησης. Και ταυτόχρονα το μήνυμα ότι δε θα επιτρέψουμε στη ΝΔ, στο κόμμα της χρεωκοπίας, της αδιαφάνειας και της ταύτισης με την ολιγαρχία, να κάνει το άσπρο μαύρο. Δεν θα τους επιτρέψουμε να αποπροσανατολίσουν από τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

Προτείνω να εισηγηθούμε ομόφωνα στη ΚΕΑ να υιοθετήσει και επίσημα την προσθήκη του όρου «Προοδευτική Συμμαχία» στο όνομα του κόμματος και να σχεδιάσουμε το συνέδριό μας για το φθινόπωρο. Οι οριστικές αποφάσεις και η ακριβής ημερομηνία θα οριστεί στο τέλος του καλοκαιριού.

Επίσης η ΚΕΑ να πρέπει να αναθέσει στο Πολιτικό Συμβούλιο να συγκροτήσει Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου στο τέλος του καλοκαιριού.

Και να αξιοποιήσουμε το χρόνο του καλοκαιριού για να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, να βρεθούμε δίπλα στους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας, δίπλα στις κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της κρίσης."