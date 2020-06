Κόσμος

Ιταλία: “Σηκωτός” απομακρύνθηκε βουλευτής σε έξαλλη κατάσταση (βίντεο)

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν μέσα στο ιταλικό κοινοβούλιο. Τον γύρο του κόσμου κάνει το επίμαχο βίντεο, που έγινε viral στα social media.

Ένας ευέξαπτος βουλευτής απομακρύνθηκε “σηκωτός” εκτός του ιταλικού κοινοβουλίου, αφότου άρχισε να εκτοξεύει προσβολές εναντίον συναδέλφων του.

Ο Βιτόριο Σγκάρμπι, που έχει μακρά πολιτική πορεία κυρίως στο κόμμα Forza Italia του πρώην Πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι, είναι γνωστός για τα δημόσια ξεσπάσματά του, ιδίως κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών talk shows.

Έχει καταδικαστεί πολλάκις για συκοφαντία και στη σημερινή συνεδρίαση έστρεψε τα “βέλη” του εναντίον των δικαστικών, έναν από τους αγαπημένους στόχους του, συγκρίνοντας ορισμένους εισαγγελείς με γκάνγκστερ.

Η Πρόεδρος της Βουλής τον επανέφερε στην τάξη, ωστόσο ο πολιτικός συνέχισε να εκτοξεύει προσβολές εναντίον της και εναντίον μιας άλλης βουλευτού, προτού υπάλληλοι του σώματος τον μεταφέρουν “σηκωτό” εκτός της αίθουσας, ενώ συνάδελφοί του φώναζαν «ντροπή».

Το βίντεο με το επεισόδιο αναρτήθηκε στις κεντρικές ιστοσελίδες ιταλικών ΜΜΕ και έγινε viral μεταξύ των χρηστών των social media.

Η ασκούσα χρέη Προέδρου της Βουλής, Μάρα Καρφάνια, είπε ότι διέταξε την «αποβολή» του Σγκάρμπι, λόγω της «απαράδεκτης φρασεολογίας του» εναντίον της και εναντίον της συναδέλφου του, μιας πρώην εισαγγελέως που αποδοκίμασε τις δηλώσεις του εναντίον του δικαστικού σώματος.

Ο πρόεδρος της Κάτω Βουλής, Ρομπέρτο Φίκο, δήλωσε μετά το περιστατικό, ότι η «σεξιστική συμπεριφορά του Σγκάρμπι ήταν απρεπής».