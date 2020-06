Οικονομία

Κοινωνικός τουρισμός: Εντάσσονται δικαιούχοι με παιδιά με αναπηρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει τον τριπλασιασμό του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας.

Την ένταξη στο συνεχόμενο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και δικαιούχων με παιδιά με αναπηρία ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

«Συνεχίζοντας την αύξηση των δράσεων για την ενίσχυση των συνανθρώπων μας με αναπηρία, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2020-2021, με πρωτοβουλία της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου και την πολύτιμη συνδρομή του διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Σπύρου Πρωτοψάλτη, αύξησε περαιτέρω τους δικαιούχους του προγράμματος με τη συμπερίληψη περισσότερων οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες», όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Έως σήμερα, γίνονταν δεκτά μόνο τα αιτήματα των δικαιούχων που δεν είχαν λάβει επιταγή κοινωνικού τουρισμού κατά το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα, εκτός και εάν οι δικαιούχοι ήταν ΑμεΑ, οπότε μπορούσαν να λαμβάνουν επιταγή κοινωνικού τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα. Στο νέο πρόγραμμα (2020-2021) μπορούν για πρώτη φορά να υποβάλουν αίτηση δικαιούχοι, εφόσον στην αίτηση έχουν δηλώσει παιδί με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, ανεξαρτήτως αν έλαβαν συμμετοχή κατά την προηγούμενη περίοδο.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο πρόγραμμα προβλέπει τον τριπλασιασμό του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ από 10 εκατ. ευρώ σε 30 εκατ. ευρώ, τον υπερδιπλασιασμό των ωφελουμένων του προγράμματος από 140.000 σε 300.000, την επιδότηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τους δικαιούχους του προγράμματος, δημιουργώντας ισχυρά κίνητρα για διακοπές στη νησιωτική Ελλάδα, καθώς και την αύξηση των διανυκτερεύσεων από 5 σε 6 βράδια.