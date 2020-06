Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Παρασκευή 26 Ιουνίου και φυσικά έχουμε χαράς ευαγγέλια, αφού η Αφροδίτη και επισήμως γυρίζει από σήμερα σε ορθή φορά, δίνοντας μια σημαντική ανάσα στους τομείς που κυβερνά...

ΚΡΙΟΣ: Όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά ολόκληρο το υπόλοιπο της χρονιάς θα είναι “φωτιά” για ΄σένα, με κάποια μέτωπα να ξεπηδάνε από το πουθενά, αλλά και πολλά άλλα που θα τα ανάβεις από μόνος σου, αφού θα έχεις όλη τη δύναμη που χρειάζεσαι για να αναλάβεις πρωτοβουλίες και να μπεις στη μάχη της κατάκτησης των στόχων σου. Με τον Άρη στο ζώδιο σου το πάθος θα αναβλύζει αβίαστα σε σχέσεις και εγχειρήματα. Θα πρέπει όμως να θυμάσαι ότι το πάθος είναι μια ενέργεια που ξεθυμαίνει και θα πρέπει να προσέχεις τι είσαι ικανός να θυσιάσεις μέχρι εκείνη τη στιγμή.

ΤΑΥΡΟΣ: Με τον Άρη το επόμενο διάστημα να κινείται στο πιο σκοτεινό, ίσως, κομμάτι του ωροσκοπίου σου θα είναι εύκολο να νιώσεις την ενέργεια σου να εξαντλείται, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό το πως θα τη διαχειριστείς για να μην ξεμένεις από αποθέματα. Στα επαγγελματικά θα προκύψουν θέματα που θα σου δημιουργήσουν συναισθήματα αβεβαιότητας, κυρίως επειδή δε θα ξέρεις κατά πόσο θα συνεχίσεις στην υπάρχουσα δουλειά σου ή αν θα πάρεις μια νέα, ενώ στα συναισθηματικά μπορεί να αναμετρηθείς με το παρασκήνιο σε μία σχέση ή να προκύψουν προβλήματά επειδή θα έχεις ψυχολογικές μεταπτώσεις. Σε αυτό το κλίμα θα πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα την υγεία σου και να μείνεις μακριά απ’ οτιδήποτε μπορεί να έχει συνέπειες που δεν υπολογίζεις ή υποτιμάς.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Όσο δύσκολο κι αν είναι το επόμενο διάστημα με τον Άρη στον Κριό, για σένα τα πράγματα είναι πιο ευοίωνα, αφού φαίνεται να κινητοποιείσαι και να αναλαμβάνεις δράση προκειμένου να διαμορφώσεις ένα καλύτερο αύριο για εσένα, είτε αφορά κάποιους επαγγελματικούς στόχους που μπορεί να έχεις, είτε ακόμα και στα ερωτικά σου ή κάποιες σχέσεις στις οποίες νιώθεις ότι αξίζει να επενδύσεις. Αν κάτι πρέπει να προσέξεις είναι οι σχέσεις σου με ανθρώπους που τα συμφέροντα σας άλλοτε ταυτίζονται και άλλοτε συγκρούονται, ενώ δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της χρονιάς να κάνεις και ένα ξεκαθάρισμα στο φιλικό σου κύκλο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Πάρε μία βαθιά ανάσα και ετοιμάσου να κολυμπήσεις το υπόλοιπο της χρονιάς, αφού με τον Άρη στο ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου οι εξελίξεις σε αφορούν και δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν τις βλέπεις, γιατί τα μάτια των άλλων είναι καρφωμένα πάνω σου και τρέφουν υψηλές προσδοκίες από σένα. Προσπάθησε να δείξεις ψυχραιμία, γιατί θα είναι ένα διάστημα που οι ισορροπίες δεν θα είναι πάντα εύκολο να διατηρηθούν και κάποιες σχέσεις θα δοκιμαστούν αναπόφευκτα.

ΛΕΩΝ: Αρκετά ευχάριστη θα είναι για εσένα η διέλευση του Άρη από το ζώδιο του Κριού, το μεγαλύτερο τουλάχιστον διάστημα, αφού θα σου δώσει την ευκαιρία να προωθήσεις επαγγελματικά σχέδια και να κοιτάξεις στο αύριο όχι απλά με αισιοδοξία, αλλά και με τον παράγοντα “πάθος”, που το προηγούμενο διάστημα μπορεί να ένιωθες ότι λείπει, να φωνάζει δυναμικά παρόν. Ταξίδια, νομικές υποθέσεις, αλλά και θέματα σπουδών μπορούν τώρα να προωθηθούν, ενώ και στην ερωτική σου ζωή τα πράγματα θα αποκτήσουν μια πολύ πιο ευχάριστη ροή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τον Άρη το υπόλοιπο της χρονιάς να κινείται στον 8ο ηλιακό σου οίκο υπάρχει έντονη κινητικότητα σε ζητήματα που σχετίζονται με τα οικονομικά σου, γραφειοκρατικές υποθέσεις, κληρονομικά, αλλά και θέματα ακινήτων. Θα χρειαστεί ωστόσο να τα διαχειριστείς με σύνεση και να αποφύγεις παρορμητικές κινήσεις. Καλύτερα να χάσεις κάποιες ευκαιρίες, αν πρέπει να αποφασίσεις “τώρα ή ποτέ”, παρά να πας για τα πολλά και να χάσεις και τα λίγα. Η καλή είδηση είναι ότι ο πλανήτης της λίμπιντο περνάει στο κομμάτι του ωροσκοπίου που έχει να κάνει με το σεξ και σίγουρα δεν θα σου λείψουν οι καλές στιγμές σε αυτό τον τομέα.

ΖΥΓΟΣ: Όσο δύσκολη κι αν ήταν η καθημερινότητα το προηγούμενο διάστημα με τον Άρη στους Ιχθύς έναν τρόπο να αποφύγεις να την αντιμετωπίσεις τον έβρισκες. Τώρα όμως που θα κατσικωθεί απέναντι σου μέχρι το τέλος του χρόνου δε σε παίρνει, ούτε να κλαίγεσαι, ούτε να ρίχνεις το φταίξιμο στους άλλους, ούτε να τη βγάζεις με προσευχές. Τα περιθώρια στενεύουν και θα πρέπει να πάρεις συγκεκριμένες αποφάσεις και να κρατήσεις συγκεκριμένη στάση απέναντι στα θέματα σχέσεων, αλλά και των συνεργασιών, όπου αναμένεται να γίνει το έλα να δεις! Μπορεί να μην τον πολυσυμπαθείς τον Άρη, αλλά να ξέρεις ότι κάποιες φορές αναλαμβάνει να βγάλει το φίδι από την τρύπα για λογαριασμό σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τον παραδοσιακό σου κυβερνήτη, τον Άρη, να κινείται στον Κριό μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα σε απασχολήσουν ζητήματα που σχετίζονται με τη δουλειά και τον τρόπο που αυτή διαμορφώνει την καθημερινότητα σου, αλλά και με κάποιες σχέσεις σου με συναδέλφους ή άλλα πρόσωπα με τα οποία έχεις συχνά πάρε-δώσε. Δεν αποκλείεται να προκύψει κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον, όπως όμως δεν αποκλείεται να προκύψουν και κάποιες συγκρούσεις. Προσοχή σε θέματα υγείας, ειδικά εάν σχετίζονται με το στομάχι και την διατροφή.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Μόνο άσχημη δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις για σένα τη συγκυρία ότι ο Άρης θα βρίσκεται στον Κριό μέχρι το τέλος της χρονιάς, αφού στο μεγαλύτερο διάστημα της διέλευσης του από εκεί θα σου δώσει τη σπίθα που χρειάζεσαι για να κυνηγήσεις τα μεγαλόπνοα θα πω σχέδιά σου. Από την άλλη υπάρχει πάθος και ένταση στην ερωτική σου ζωή, πράγμα το οποίο σε κάποιες περιόδους μπορεί να δημιουργήσει συγκρούσεις, όμως φέρνει και νέους μεγάλους έρωτες που δίνουν άλλο νόημα στη ζωή σου. Επίσης θέματα που σχετίζονται με τα παιδιά, θα είναι επίσης σημαντικά για εσένα το επόμενο διάστημα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τον Άρη μέχρι τις αρχές της επόμενης χρονιάς να βρίσκεται στον 4ο ηλιακό σου οίκο το μόνο σίγουρο είναι ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα αναγκαστείς να αφήσεις για λίγο στην άκρη τα επαγγελματικά σου θέματα και να ασχοληθείς με τις υποθέσεις που σχετίζονται με το σπίτι και την οικογένειά σου. Είναι πολύ καλό διάστημα για να φτιάξεις τη δική σου οικογένεια, να πάρεις ένα δικό σου σπίτι ή να κάνεις μια μετακόμιση, όμως υπάρχουν και κάποιες περίοδοι που θα δεις το σπίτι σου να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με τον Ερμή ανάδρομο για σένα στον τομέα της υγείας και τον Άρη να περνάει στο κομμάτι εκείνο του ωροσκοπίου σου που σχετίζεται με την επικοινωνία και τις μετακινήσεις, εννοείται πως μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Κατά τ’ άλλα, ο Άρης θα βγάλει εκεί το ‘20, γι’ αυτό καλό θα είναι να μην προκαλείς τους γύρω σου για καυγά, γιατί μπορεί να πάρει ανυπολόγιστη έκταση ένα θέμα που στην πραγματικότητα είναι ασήμαντο. Είναι όμως μία πολύ καλή περίοδος για να προωθήσεις νέες συμφωνίες και συνεργασίες, αλλά και θέματα σπουδών. Προσοχή στη βιασύνη και τα νεύρα σου το επόμενο διάστημα.

ΙΧΘΥΕΣ: Ήρθε η στιγμή ο Άρης να σε αφήσει στην ησυχία σου και να μπορέσεις να πάρεις μια ανάσα μετά από μια περίοδο που παραήταν έντονη για τα δεδομένα σου. Περνάει όμως σε ένα κομμάτι του χάρτη σου που έχει να κάνει με οικονομικά κυρίως θέματα, στα οποία το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Έτσι από τη μία φαίνεται ότι αναλαμβάνεις δράση και τα ταμειακά σου αποθέματα αυξάνονται, όμως από την άλλη το ίδιο εύκολα είσαι διατεθειμένος να τα ξοδέψεις (ή προκύπτουν αναγκαστικά έξοδα) και δεν ξέρεις ποιο θα είναι το πρόσημο στο τέλος. Προσπάθησε να δείξεις σύνεση και σεβασμό στον κόπο σου. Πηγή: Astrologos.gr