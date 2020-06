Κοινωνία

Εξάρχεια: αστυνομική επιχείρηση για εκκένωση κατάληψης

Κοντά στο σημείο της επιχείρησης είχε γίνει η συμπλοκή με τους Λιμενικούς τον Απρίλιο του 2019. Αντιεξουσιαστές έσπευσαν στην περιοχή...

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Εξάρχεια για εκκένωση υπό κατάληψη κτιρίου επί της οδού Δερβενίων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει αποκλειστεί η ευρύτερη περιοχή.

Το εν λόγω κτήριο έχει καταληφθεί από το 2015 από αντιεξουσιαστές, ενώ το 2019 στο σημείο είχε γίνει η συμπλοκή με τους Λιμενικούς, οι οποίοι είχαν έρθει αντιμέτωποι με 50 κουκουλοφόρους, αρκετοί εκ των οποίων ήταν ένοπλοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του κτιρίου με το νούμερο 56 βρέθηκαν κράνη, κοντάρια, πυροσβεστήρες και μπουκάλια. Τα ευρήματα θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για DNA και αποτυπώματα.

Η κυκλοφορία στον δρόμο έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο έσπευσαν και περίπου 100 αντιεξουσιαστές...

Πριν από μερικές ημέρες η κατάληψη Δερβενίων 56 είχε δημοσιεύσει κείμενο με αφορμή ενδεχόμενη επίθεση της αστυνομίας με τίτλο «Οι καταλήψεις είναι τα σπίτια του αγώνα»