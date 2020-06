Κοινωνία

ΟΠΕΚΑ: Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρατείνεται η προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχής στα κατασκηνωτικά προγράμματα.

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020, στις 23:59, η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά, ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Υπενθυμίζεται, ότι η υποβολή αυτών των αιτήσεων έληγε σήμερα, 26 Ιουνίου.

Ωστόσο, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) διευκρινίζει ότι λόγοι, οι οποίοι σχετίζονται με τεχνικές δυσκολίες, οδήγησαν τον Οργανισμό στην απόφαση να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής, προκειμένου να δοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά δικαιούχων η δυνατότητα συμμετοχής τους στα κατασκηνωτικά προγράμματα.

Σε περιπτώσεις δικαιούχων γονέων για τους οποίους, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης της αίτησης, δεν εμφανίζεται κάποιο από τα τέκνα τους ή όλα τα τέκνα, παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση agrotikiestia@opeka.gr τα εξής στοιχεία:

ΑΜΚΑ γονέα

ΑΜΚΑ τέκνου

Επώνυμο τέκνου

Όνομα τέκνου

Πατρώνυμο τέκνου

Μητρώνυμο τέκνου

Έτος γέννησης τέκνου

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Στη συνέχεια, ο δικαιούχος θα ειδοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορεί ο ίδιος πια να προβεί στην καταχώριση της αίτησής του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι ο γονέας, που έχει έμμεσα ασφαλισμένα τα τέκνα στη μερίδα του, να δικαιούται τις παροχές.