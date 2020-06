Life

Γιώργος Χρυσοστόμου: ζορίστηκα όταν έκανα τον κλόουν (βίντεο)

Ποια ήταν η πιο δύσκολη θεατρική του στιγμή και γιατί τον λένε ψυχαναγκαστικό. Η αγάπη του για τα λουλούδια και ο ρόλος του κλόουν.