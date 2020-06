Life

Γιώργος Καραμίχος: έρχεται στην Ελλάδα για το νέο σίριαλ του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η εκπομπή "Το Πρωινό" αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Καραμίχος αφήνει το Λος Άντζελες και την καριέρα του εκεί για να πρωταγωνιστήσει στη νέα, δραματική σειρά του ΑΝΤ1!