Πολιτική

Μητσοτάκης: Σύσκεψη για το πρόγραμμα “Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μιας Χρήσης”

Για την πορεία του σχεδιασμού αλλά και τις προκλήσεις της διαδικασίας εφαρμογής για μια «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μιας Χρήσης», ενημερώθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη που στοχεύει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους κατοίκους της χώρας μας για τη μεταστροφή του τρόπου ζωής και την ανάγκη μείωσης των πολλών πλαστικών μιας χρήσης που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας. Τονίζεται δε ότι το νομοσχέδιο για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης θα συζητηθεί στην επερχόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη πρόσφερε στον Πρωθυπουργό ενημερωτικό υλικό που δημιουργήθηκε με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, επίσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης και ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης.