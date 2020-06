Οικονομία

Φωτοβολταϊκά σε σχολεία της Αθήνας

Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν ο δήμαρχος Αθηναίων με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ. Θα κατασκευαστεί και δίκτυο σταθμών για την φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

Φωτοβολταϊκά συστήματα θα εγκατασταθούν σε 50 σχολεία του δήμου Αθηναίων, καλύπτοντας τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια του συνόλου των σχολικών μονάδων του δήμου.

Παράλληλα, ο δήμος Αθηναίων σκοπεύει να προμηθευτεί ηλεκτρικά οχήματα και να κατασκευάσει δίκτυο σταθμών για την φόρτισή τους.

Για την υλοποίηση των δύο έργων, υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιο Μάνο.

Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν στενά για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες 50 σχολικών μονάδων. Η ετήσια αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις εγκαταστάσεις αυτές θα είναι της τάξεως των 5.250 MWh, ικανή να καλύψει κατά 110% τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια του συνόλου των σχολικών μονάδων του δήμου.

Η συμφωνία που υπεγράφη προβλέπει επίσης τη συνεργασία των δύο πλευρών, προκειμένου να προσδιοριστούν τα σημεία χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης.

Επιπλέον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν στενότερα για το συντονισμό στον προγραμματισμό εργολαβιών για την υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής, με βασικό γνώμονα την ταχύτερη ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και την αμεσότερη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της πόλης.

«Η Αθήνα εκσυγχρονίζεται και έρχεται πιο κοντά στο περιβάλλον. Είναι ακόμη ένα βήμα για το πέρασμα της πόλης σε άλλες μορφές ενέργειας, σε άλλη κουλτούρα καθημερινότητας για να γίνει πιο πρακτική και ανθρώπινη. Κάνουμε βήματα μπροστά για τη μετάβασή μας στις συνθήκες ζωής που θέλουμε για εμάς και τα παιδιά μας», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος δήλωσε: «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα στη εθνική συλλογική προσπάθεια για τη μετατροπή των αστικών κέντρων της χώρας μας σε έξυπνες πόλεις με καθαρή ενέργεια. Ο ΔΕΔΔΗΕ χαιρετίζει την πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων και δεσμεύεται ότι θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην καθαρή ενέργεια μέσα από εξυπνότερα και αποδοτικότερα δίκτυα, με δεδομένο ότι η αειφορία απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση αναβάθμισης των αστικών υποδομών. Η άμεση μετάβαση σε έξυπνες ενεργειακά πόλεις αποτελεί προτεραιότητα στο όραμα του ΔΕΔΔΗΕ για κλιματικά ουδέτερο μέλλον».