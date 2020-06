Κοινωνία

Διαφθορά: Εφοριακός απαίτησε και έλαβε “φουσκωμένο” πρόστιμο από επιχειρηματία

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του υπαλλήλου ΔΟΥ και ενός ιδιώτη λογιστή, που εξαπάτησαν τον ιδιοκτήτη επιχείρησης.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ιδιώτη λογιστή και υπαλλήλου Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, σε πόλη της βόρειας Ελλάδας.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2018 σε επιχείρηση εστίασης σε πόλη της βόρειας Ελλάδας και ενώ για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν βεβαιώθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο, ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., προφασιζόμενος ότι το πρόστιμο είναι μεγαλύτερο, απαίτησε και έλαβε - με τη μεσολάβηση του ιδιώτη λογιστή - χρηματικό ποσό 4.000 ευρώ.

Πρόσφατα, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η εμπλοκή τους στην υπόθεση και για να αποφύγουν διαφαινόμενες ποινικές ευθύνες σε περίπτωση ελέγχου, επέστρεψαν τα χρήματα στον επιχειρηματία, συντάσσοντας παράλληλα προχρονολογημένο έγγραφο, ότι δήθεν καταβλήθηκαν για αποπληρωμή εισφορών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της εκβίασης κατά συναυτουργία, της παράβασης καθήκοντος, της δωροληψίας υπαλλήλου και συνέργειας σε αυτή, της εμπορίας επιρροής - μεσάζοντες και της υπόθαλψης, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.