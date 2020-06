Οικονομία

ΕΕ: “ανοίγει τα σύνορα” με 15 χώρες - Εκτός λίστας οι ΗΠΑ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την μετακίνηση ταξιδιωτών, βάσει της "κατάστασης" κάθε Κράτους και την εξάπλωση του κορονοϊού.

Δεκαπέντε αναμένεται να είναι οι χώρες εκτός Ε.Ε., για τις οποίες τα ευρωπαϊκά σύνορα θα είναι ανοιχτά από την 1η Ιουλίου. Ωστόσο, παρά την πολύωρη σύσκεψη, ακόμη δεν υπάρχει επίσημη λίστα των κρατών.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, μεταξύ των χωρών από τις οποίες οι πολίτες θα μπορούν να εισέλθουν στην Ε.Ε., είναι η Αυστραλία, ο Λίβανος, η Αλγερία και η Ρουάντα, ενώ οι ΗΠΑ δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές.

Τα επιδημιολογικά κριτήρια των χωρών που θα πάρουν το πράσινο φως, είναι ίδια ή καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.



Οι χώρες πλέον θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Εάν συγκεντρωθούν οι απαραίτητες ψήφοι, θα προχωρήσει η γραπτή διαδικασία, για επίσημη υιοθέτηση της απόφασης.