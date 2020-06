Παράξενα

Κορονοϊός - Ινδία: κρεβάτια από... χαρτόνι για τους ασθενείς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μεγάλη ανάγκη για κλίνες νοσηλείας και η διέξοδος που δίνει η πατέντα δύο αδελφών.

Η μεγάλη ανάγκη σε κλίνες για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του κορονοϊού κάνει την Ινδία να στρέφεται κυρίως στα υποστρώματα από χαρτόνι για να περιθάλπονται οι ασθενείς μέσα σε κέντρα απομόνωσης.

Τα κρεβάτια αυτά, που παίρνουν το σχήμα τους μετά τη συναρμολόγηση χαρτοκιβωτίων, αποτελούν μια καινοτομία δύο αδελφών κατασκευαστών χαρτοκιβωτίων. Την ιδέα αυτή τη σκέφτηκαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας, που τέθηκε σε ισχύ από τα τέλη Μαρτίου έως τις αρχές Ιουνίου στη χώρα του 1,3 δισεκατομμυρίου κατοίκων, όταν αναζητούσαν έναν τρόπο για να φανούν χρήσιμοι.

"Το πιο σημαντικό είναι ότι ο ιός δεν μένει στην επιφάνεια του χαρτονιού παρά 24 ώρες", εξηγεί ο Βίκραμ Νταουάν, ένας από τους δύο επινοητές του προϊόντος, που συναντήθηκε με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στο εργοστάσιό τους στο Μπιουάντι, στο βόρειο κρατίδιο Ραζαστάν.

"Σε κάθε άλλη επιφάνεια, μέταλλο, ξύλο ή πλαστικό, ο ιός μένει τρεις με τέσσερις ημέρες", δηλώνει.

Αυτά τα κρεβάτια από χαρτόνι καλύπτονται από μια ειδική στρώση που τα κάνει αδιάβροχα και μπορούν να αντέχουν βάρος έως 300 κιλά. Η κυβέρνηση του Δελχί τοποθετεί στην παρούσα φάση εκατοντάδες τέτοιες κλίνες σε ένα τεράστιο θρησκευτικό κέντρο στο οποίο γίνονται εργασίες για τη μετατροπή του σε χώρο απομόνωσης, χωρητικότητας μακροπρόθεσμα 10.000 κλινών.

"Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να μεταφέρει πολύ εύκολα" αυτό το κρεβάτι, αναφέρει ο Βίκραμ Νταουάν. "Είναι συμπαγές, ελαφρύ, μπορεί να παραχθεί και να συναρμολογηθεί μέσα σε μερικά λεπτά". Τα στρώματα για τα συγκεκριμένα υποστρώματα τα προμηθεύει η εταιρία Sheela Foam Limited, που συνεργάζεται με τους κατασκευαστές των χαρτοκιβωτίων.

"Όταν σκεφτόμαστε ένα κρεβάτι, σκεφτόμαστε γενικά το ξύλινο ή το μεταλλικό. Αλλά το κριτήριο εδώ ήταν να έχουμε ένα κρεβάτι μιας χρήσης που να καθαρίζεται εύκολα", δηλώνει ο Σουντίρ Βαρανάσι, υπεύθυνος της Sheela. Το χάρτινο κρεβάτι από χαρτόνι και το στρώμα "έχουν και τα δυο μια προστατευτική στρώση για να μπορούν να πλένονται και όχι να λερώνονται σε περίπτωση μιας ατυχούς διαρροής", ανέφερε.

Οι αδελφοί Νταουάν δεν αποκάλυψαν δημόσια το κόστος κατασκευής των κλινών αλλά το κάθε κομμάτι φέρεται να τιμολογείται γύρω στα 9 ευρώ. Μόλις περάσει η επιδημία σκέφτονται να διαθέσουν στην αγορά τον νέο τους προϊόν. "Νομίζω ότι 50 με 60 από τους υπαλλήλους μας πήραν από ένα τέτοιο κρεβάτι στο σπίτι τους και είναι πολύ ευχαριστημένοι που το χρησιμοποιούν στην καθημερινή ζωή. Το κόστος του είναι όσο μια έξοδος στο εστιατόριο", δηλώνει ο Βίκραμ Νταουάν.