Κοινωνία

Ο Σπύρος Ζαπάντης στον ΑΝΤ1 για την δολοφονία του ανιψιού του στις ΗΠΑ (βίντεο)

Σε ίδια ηλικία είχε χάσει την ζωή του και ο πατέρας του άνδρα, που έπεσε νεκρός λόγω υπέρμετρης αστυνομικής βίας. Τι λέει ο θείος του θύματος για το περιστατικό και τα “βάσανα” της οικογένειας.