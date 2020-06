Κοινωνία

Με φόρμα εντοπισμού επιβατών οι αφίξεις από το εξωτερικό

Αεροπορική οδηγία για υποχρεωτική συμπλήρωση του PLF από όλους τους επιβάτες διεθνών πτήσεων προς την Ελλάδα.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), εν όψει της απελευθέρωσης των πτήσεων εξωτερικού προς τα αεροδρόμια της χώρας μας, ενημερώνει το επιβατικό κοινό για την αεροπορική οδηγία (Notam), που εκδόθηκε το Σάββατο και θα ισχύει από σήμερα έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, και η οποία προβλέπει την υποχρεωτική συμπλήρωση της φόρμας Passenger Locator Form (PLF) από όλους τους επιβάτες διεθνών πτήσεων προς την Ελλάδα.

Ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες.

Όλοι οι ταξιδιώτες υποχρεούνται να συμπληρώσουν το PLF τους τουλάχιστον 48 ώρες πριν το check in για να εισέλθουν στη χώρα μας, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το αεροδρόμιο αναχώρησης, τη διεύθυνση διαμονής τους, τον χρόνο παραμονής τους στην Ελλάδα καθώς και τα λοιπά στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται με το παραπάνω έντυπο.

Η φόρμα εντοπισμού επιβατών (PLF) αποτελεί βασικό στοιχείο στον σχεδιασμό της χώρας μας και έχει σαν στόχο την προστασία πολιτών και την πρόληψη εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.