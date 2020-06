Κοινωνία

Νεαρός έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Σε ατύχημα αποδίδεται η πτώση του στο κενό.

Στο νοσοκομείο Αγρινίου νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος ένας 16χρονος, ο οποίος έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, στην πόλη του Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετά την πτώση του ο 16χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, όπου έπειτα από την παροχή των πρώτων βοηθειών κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο του Αγρινίου, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που έφερε.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πτώση του 16χρονου αποδίδεται σε ατύχημα.