Νέα κυβέρνηση στην Ιρλανδία

Οι ορκισμένοι πολιτικοί εχθροί ενώνουν τις δυνάμεις τους για την νέα κυβέρνηση συνασπισμού.

Ο ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος Fianna Fail Μάικλ Μάρτιν έγινε σήμερα ο νέος πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, επικεφαλής μιας κυβέρνησης συνασπισμού μεταξύ του κόμματός του, του αντίπαλου κεντρώου κόμματος Fine Gael και των Πρασίνων.

Είναι η πρώτη φορά που τα δύο κεντρώα κόμματα, ορκισμένοι εχθροί από τον εμφύλιο πόλεμο του 1922, συμμαχούν για να κυβερνήσουν.

Ο 59χρονος Μάικλ Μάρτιν εξελέγη από τους βουλευτές, που συνεδρίασαν εκτάκτως σε συνεδριακό κέντρο του Δουβλίνου, προκειμένου να υπάρχει αρκετός χώρος για να τηρηθούν οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης εναντίον του νέου κορονοϊού.

Ο Μάρτιν έλαβε 93 ψήφους υπέρ (63 κατά και τρεις αποχές). Κατόπιν, μετέβη στο Aras an Uachtarain, την κατοικία του Ιρλανδού προέδρου Μάικλ Ντ. Χίγκινς, για να αναλάβει επισήμως πρωθυπουργικά καθήκοντα.

Ο Μάρτιν διαδέχεται στον πρωθυπουργικό θώκο τον Λίο Βαράντκαρ, τον ηγέτη του Fine Gael.

Οι Ιρλανδοί προσήλθαν στις κάλπες τον Φεβρουάριο, όμως κανένα κόμμα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αυτοδυναμία για να κυβερνήσει μόνο του.

Έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων, εν μέσω της πανδημίας, το Fianna Fail, το Fine Gael και οι Πράσινοι κατέληξαν σε συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς το Sinn Fein, που είχε επικρατήσει στις εκλογές.

Τα μέλη των τριών κομμάτων έδωσαν χθες το πράσινο φως για τη συμφωνία.

Η κυβέρνηση συνασπισμού θα έχει εκ περιτροπής ηγέτη. Ο Μάικλ Μάρτιν, το κόμμα του οποίου Fianna Fail διαθέτει τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη με 38 εκ των 160 εδρών, θα είναι επικεφαλής της κυβέρνησης έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την εκλογή του, ο Μάικλ Μάρτιν δήλωσε ότι η μάχη ενάντια στην πανδημία θα είναι προτεραιότητά του.

«2.278 άνθρωποι σε αυτή τη νήσο έχασαν τη ζωή τους», υπογράμμισε ο νέος πρωθυπουργός. Παρά τη «σημαντική πρόοδο» που επιτεύχθηκε από τον Μάρτιο, «η μάχη εναντίον του ιού δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τον περιορισμό της διασποράς του. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε νέο κύμα», συμπλήρωσε.

Ο Μάικλ Μάρτιν εξήγησε πως η Ιρλανδία βρίσκεται, επίσης, αντιμέτωπη με την ταχύτερη ύφεση που την έχει ποτέ πλήξει κι ότι είναι αναγκαία έκτακτα μέτρα για την ανάκαμψη της οικονομίας.

«Υπάρχουν περιορισμοί που θα παραμείνουν σε ισχύ για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όμως, μπορούμε και πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα για να βοηθήσουμε την κοινωνία και την οικονομία μας να ανακάμψουν», τόνισε.

Ενώπιον των βουλευτών, ο ηγέτης του Fine Gael Λίο Βαράντκαρ χαρακτήρισε "ιστορική" τη συμμαχία με το Fianna Fail και εξέφρασε την "ανυπομονησία του να υπηρετήσει την κυβέρνηση". Θα επιστρέψει στον πρωθυπουργικό θώκο μετά τον Μάρτιν, βάσει του συστήματος της εκ περιτροπής πρωθυπουργίας που θα εφαρμοστεί.