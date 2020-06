Πολιτισμός

Μίλτον Γκλέιζερ: Πέθανε ο γραφίστας του “I love NY”

Ο δημιουργός του λογότυπου που έγινε το ορόσημο της αμερικανικής μητρόπολης «έφυγε» από τη ζωή.

Ο σημαντικός Αμερικανός γραφίστας Μίλτον Γκλέιζερ, γνωστός για το εμβληματικό λογότυπο «I love NY», πέθανε χθες, ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 91 ετών.

Η σύζυγός του Σίρλεϊ Γκλέιζερ ανακοίνωσε τον θάνατό του στους New York Times. Σύμφωνα με την ίδια οφείλεται σε εγκεφαλικό επεισόδιο.

Γεννηθείς την 26η Ιουνίου του 1929 στο Μπρονξ, ο Γκλέιζερ δημιούργησε το λογότυπο "I love NY" τη δεκαετία του 1970, συγκεκριμένα το 1977, έπειτα από αίτημα της δημοτικής αρχής, για τις ανάγκες μιας τουριστικής καμπάνιας. Το logo έγινε τόσο δημοφιλές, «ξεπερνώντας κάθε προσδοκία», εξηγούσε ο ίδιος σε μια συνέντευξη που παραχώρησε το 2018.

Εκτός του διάσημου «I love NY», με την κόκκινη καρδιά στο λευκό φόντο, ο Γκλέιζερ δημιούργησε, επίσης, το περίφημο πόστερ του Μπομπ Ντίλαν με τα ψυχεδελικά μαλλιά, ενώ ήταν και συνιδρυτής του New York Magazine.

Ο σχεδιαστής τιμήθηκε με το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών το 2009, το οποίο του απένειμε ο τότε πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, κι έγινε έτσι ο πρώτος γραφίστας που βραβεύτηκε με την υψηλότερη διάκριση που δίνει η αμερικανική κυβέρνηση στους καλλιτέχνες.

«Αυτό που ο Μίλτον Γκλέιζερ προσέφερε στη Νέα Υόρκη θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα έπειτα από εκείνον. Το «I love NY» ήταν το τέλειο λογότυπο εκείνη την εποχή και εξακολουθεί και σήμερα. Χάσαμε έναν εξαιρετικό σχεδιαστή και έναν μεγάλο Νεοϋορκέζο», είπε σήμερα το πρωί ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο.