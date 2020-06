Αθλητικά

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός: “Λευκή” ισοπαλία ελέω VAR

Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση του Ηρακλείου για τα πλέι-οφ της Super League.

Χωρίς νίκη παρέμειναν στα πλέι-οφ της Super League μετά από 4 αγωνιστικές, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός. Η αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Ηράκλειο της Κρήτης δεν ανέδειξε νικητή (0-0), παρότι στο δεύτερο μέρος οι “πράσινοι” ήταν σαφώς ανώτεροι του αντιπάλου του, αλλά δεν κατάφεραν να φύγουν με το “τρίποντο”, παρότι πέτυχαν δύο γκολ, που (σωστά) δεν μέτρησαν μετά την εξέταση του VAR.

Μετά από τρεις σερί ήττες, η ομάδα του Γιώργου Σίμου πήρε τον πρώτο της βαθμό στο μίνι πρωτάθλημα που έχει ξεκινήσει, ενώ για το “τριφύλλι” ήταν η 3η ισοπαλία, ενώ έχει και μία ήττα από τον Ολυμπιακό.

Την πρώτη καλή στιγμή στο ματς είχε ο ΟΦΗ στο 18΄ με τον Διούδη να διώχνει σωτήρια σε κόρνερ το σουτ του Βαζ. Οι “πράσινοι” απάντησαν στο 22΄ με το σουτ του Κουρμπέλη από καλή θέση στην περιοχή να φεύγει ψηλά άουτ. Το πρώτο 45λεπτο δεν είχε άλλες καλές στιγμές, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να απειλήσουν και να μην μπορούν να οργανωθούν όπως θα ήθελαν στη μεσαία γραμμή.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν σαφώς πιο απειλητικοί στο δεύτερο ημίχρονο, ιδιαίτερα μετά το 55΄. Στο 58΄ “άγγιξαν” το 1-0 μετά την κεφαλιά του Μακέντα από σέντρα του Χατζηγιοβάνη και τον κακό υπολογισμό της μπάλας από τον Ουάλεϊ, που την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι. Τρία λεπτά μετά ο Μακέντα πέτυχε γκολ με πλασέ, αλλά με την βοήθεια και του VAR δεν μέτρησε, καθώς ο Ιταλός είχε ξεκινήσει την προσπάθειά του από θέση οφσάιντ.

Αν και ο ρυθμός του ματς έπεσε μετά το 75΄, ο Παναθηναϊκός πέτυχε και δεύτερο γκολ, το οποίο επίσης δε μέτρησε, καθώς πριν σκοράρει από κανονική θέση ο Καμπετσής, ο Περέα είχε χρησιμοποιήσει το χέρι του και με τη συνδρομή του VAR το 0-0 παρέμεινε έως το τέλος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Ουάλεϊ, Μπράουν, Κουτρουμπής, Γιαννούλης, Κοροβέσης (69΄ Μαρινάκης), Μεγιάδο, Νέιρα, Ναμπί (68΄ Στάικος), Βαζ (90΄+2 Δεληγιαννίδης), Φιγκεϊρέδο, Σεμέντο (43΄ Μάνος).

Παναθηναϊκός (Γιώργος Δώνης): Διούδης, Θεοχάρης (78΄ Περέα), Κολοβέτσιος, Σένκεφελντ, Χατζηθεοδωρίδης, Κουρμπέλης, Αγιούμπ (82΄ Αλεξανδρόπουλος), Μπουζούκης (82΄ Σερπέζης), Χατζηγιοβάνης, Κολοβός (63΄ Ανουάρ), Μακέντα (83΄ Καμπετσής).