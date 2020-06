Κόσμος

Κωνσταντίνος Κατσίφας: δίωξη στην οικογένειά του για ναΐσκο στη μνήμη του

Νέα προβλήματα με τη Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει η οικογένεια του άτυχου νέου που σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 2018...

Προβλήματα με την αλβανική Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει η οικογένεια του Κωνσταντίνου Κατσίφα, την ώρα που απαντήσεις δεν της έχουν δοθεί για τις ευθύνες των αστυνομικών στην δολοφονία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος της οικογένειας έχει ασκηθεί δίωξη με την κατηγορία παράνομης οικοδομικής εργασίας για ένα προσκυνητάρι που επρόκειτο να τοποθετηθεί στο σημείο όπου ο άτυχος άνδρας σκοτώθηκε από τις αλβανικές επίλεκτες δυνάμεις, στις 28 Οκτωβρίου 2018.

Η οικογένεια του Κωνσταντίνου Κατσίφα, που βρίσκεται στις Βουλιαράτες, έχει κληθεί να δικαστεί στο Πρωτοδικείο Αργυροκάστρου για την ανέγερση του μικρού ναΐσκου εις μνήμη του Κωνσταντίνου...

Πηγή: dikastiko.gr