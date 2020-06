Πολιτική

Τσιάρας για συνεπιμέλεια: “πονοκέφαλος” η μη τήρηση των δικαστικών αποφάσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για γονείς που δεν φροντίζουν το συμφέρον των παιδιών τους και για τις τραγικές καθημερινές ιστορίες. Τι προαναγγέλλει ο Υπ. Δικαιοσύνης.

Η μη τήρηση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν την επικοινωνία μεταξύ παιδιών και γονέων, σε περιπτώσεις διαζυγίου, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ανέφερε στο ACTION 24, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Όπως είπε ο Κώστας Τσιάρας, η επιτροπή αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου, που συστήθηκε από τον ίδιο, θα παρουσιάσει αποτελέσματα από το φθινόπωρο.

Επανέλαβε δε πως τα παιδιά δεν μπορούν να εργαλειοποιούνται, σημειώνοντας «είχα αναδείξει το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, που κατά την περίοδο του κορονοϊού κορυφώθηκε, με το ζήτημα της επικοινωνίας των παιδιών που είναι παιδιά χωρισμένων γονέων. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης έγινα κοινωνός ενός γενικότερου προβληματισμού και δραματικών περιστατικών που αφορούσαν γονείς, κυρίως πατεράδες, αλλά και ηλικιωμένων γιαγιάδων και παππούδων, που δεν μπορούσαν να δουν τα εγγόνια τους».

«Δυστυχώς τα παιδιά, σε πολλές περιπτώσεις εργαλειοποιούνται στη διαμάχη που υπάρχει μεταξύ των γονέων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η γονική αποξένωση και πολλοί άνθρωποι να υποφέρουν ζώντας μακριά από τα παιδιά του και μην έχοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους. Γι’ αυτό το λόγο αποφασίσαμε να συστήσουμε μια επιτροπή αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου. Έγινε στις αρχές Μαρτίου, όμως λόγω του κορονοϊού η επιτροπή δεν πρόλαβε να εργαστεί με το ρυθμό που προβλέπονταν, προκειμένου να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα που αφορούν στη νομοθέτηση της αναμόρφωσης του οικογενειακού δικαίου. Θέλω να πιστεύω στις αρχές του φθινοπώρου. Σε κάθε περίπτωση, ο γνώμονας με τον οποίο θα κινηθούμε, είναι το συμφέρον του παιδιού», τόνισε ο Υπ. Δικαιούνης.

Όπως εμφατικά είπε ο κ. Τσιάρας, «δεν θέλουμε να μπούμε στη διαμάχη των γονέων. Εμείς, θέλουμε να νομοθετήσουμε γνωρίζοντας όλα τα προβλήματα, με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι η μη τήρηση των δικαστικών αποφάσεων. Και δυστυχώς, εκεί δημιουργείται η εστία του πολλαπλασιασμού όλων των προβλημάτων. Θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν, για την καλύτερη δυνατή νομοθέτηση».