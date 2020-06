Πολιτισμός

Η “Παραλία” στα Μάταλα και ο πρωταγωνιστής από τις “Άγριες Μέλισσες” (εικόνες)

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας στην ξεχωριστή περιοχή της Κρήτης.

Σε κινηματογραφικό… πλατό μετατράπηκε η ιστορική παραλία των Ματάλων με αφορμή τα γυρίσματα της ταινίας «Η παραλία».

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν χθες, Σάββατο, με έναν γάμο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ «χίπιδων» στα Μάταλα.

Σύμφωνα με το «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», στην παραλία βρέθηκαν, εκτός από τους συντελεστές, πλήθος κόσμου μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης ο οποίος σε δηλώσεις του ανέφερε πως στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ενίσχυση του πολιτισμού, ειδικότερα σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αλλά και η ανάδειξη του Δήμου που διαθέτει αρκετές ομορφιές και πλήθος σημείων φυσικού κάλλους.

Η σκηνοθέτης της ταινίας κ. Λουκάτου ευχαρίστησε θερμά το Δήμαρχο για την υποδοχή καθώς και τους ανθρώπους του Δήμου Φαιστού για την αποδοχή και τη φιλοξενία.

Υπενθυμίζεται ότι η ταινία γυρίζεται μα αφορμή τον εορτασμό των 50 χρόνων από το κλείσιμο των ιστορικών σπηλιών, ενώ στην «Παραλία» πρωταγωνιστεί ο κρητικός ηθοποιός, γνωστός και ως «Κωνσταντής» στις Άγριες Μέλισσες, Γιάννης Κουκουράκης.

Επίσης η Ζαχαρούλα Βαλαβάνη με συμμετοχές σε σειρές όπως η «10 η Εντολή» και μεγάλες θεατρικές παραγωγές. Στην ταινία ακόμα συμμετέχουν ο γνωστός κρητικός ηθοποιός με συμμετοχή στο «Νησί» Γιάννης Πανταγιάς και η Ιωάννα Κακούρη.

Η «Παραλία» βασίζεται στο βιβλίο της Πηνελόπης Κουρτζή «Το κορίτσι με το σαλιγκάρι». Τόσο η ταινία, όσο και το βιβλίο πραγματεύονται μια ιστορία αγάπης κάποιο καλοκαίρι στα Μάταλα. Η επίσημη πρώτη της ταινίας προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή που θα υλοποιηθεί συμβολικά στα Μάταλα, προκειμένου να αναδειχθεί η μοναδικότητα της περιοχής.

Πηγή: cretapost.gr