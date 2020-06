Υγεία - Περιβάλλον

Θλίψη για νεκρή θαλάσσια χελώνα στην παραλία Τρινήσων

Καθημερινό πλέον φαινόμενο οι νεκρές καρέτα-καρέτα στη χώρα μας...

Ακόμα μία θαλάσσια χελώνα του είδους καρέτα - καρέτα εντοπίστηκε νεκρή στη χώρα μας.

Η άτυχη χελώνα εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, από τη Λιμενική Αρχή Γυθείου, στην παραλία Τρινήσων του Δήμου Ευρώτα.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια Υπηρεσία για την υγειονομική της ταφή.