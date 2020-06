Κοινωνία

“Θεός” στα μάτια των ασθενών του ο ψευτογιατρός (βίντεο)

Θαύματα υποσχόταν σε ασθενείς ο ψευτογιατρός. Θύμα του, που χρεώθηκε για να τον θεραπεύσει, περιγράφει το δράμα του στον ΑΝΤ1.