Ο Άρης υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του ΠΑΟΚ

Ο “Δικέφαλος του Βορρά” πέρασε νικηφόρα από το “Κλεάνθης Βικελίδης”, “καθαρίζοντας” το ντέρμπι από το πρώτο ημίχρονο.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Άρη στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, σε αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική των πλέι-οφ της Super League. Δύο γκολ, χαμένο πέναλτι και αρκετές χαμένες ευκαιρίες για τους “ασπρόμαυρους” απέναντι στον ορεξάτο επιθετικά αλλά κάκιστο αμυντικά, Άρη, που ολοκλήρωσε με δέκα παίκτες τον αγώνα, λόγω αποβολής του αρχηγού Γιώργου Δεληζήση στις καθυστερήσεις.

Τεράστιες ευκαιρίες έχασαν στο ξεκίνημα του ματς οι φιλοξενούμενοι. Σε πάσα του Μπίσεσβαρ προς τον Στοχ, ο Μπα χρησιμοποίησε το χέρι του, με τον Φέλιξ Τσβάιερ να υποδεικνύει τη βούλα του πέναλτι στο 42ο δευτερόλεπτο! Το χτύπημα του Σφιντέρσκι, όμως, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Χουλιάν Κουέστα! Ο Ισπανός τερματοφύλακας ήταν στη θέση του και στο 10', σε τετ α τετ με τον Μπίσεσβαρ έπειτα από κεφαλιά-πάσα του Χρήστου Τζόλη, ενώ το... καλό για τον Κουέστα τρίτωσε στο 12', όταν με το δεξί χέρι “έβγαλε” το διαγώνιο σουτ του Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να απειλεί, με το σουτ του Λέο Μάτος να περνά πάνω από τα δοκάρια στο 19', ενώ τρία λεπτά αργότερα ήρθε το... πρώτο “καμπανάκι” από πλευράς Άρη, με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη να αποκρούει δύσκολα το συρτό σουτ του Μπρούνο Γκάμα. Με τη συμπλήρωση 27 λεπτών, από βολέ του Πασχαλάκη, ο Σφιντέρσκι βγήκε μόνος του απέναντι στον Κουέστα, ωστόσο πιεζόμενος από τον Μπα πλάσαρε άψυχα. Η κεφάλια του Φερνάντο Βαρέλα, όμως, ήταν άπιαστη στο 36' για το 0-1 του ΠΑΟΚ, μετά την εκτέλεση φάουλ του Στοχ.

Ο Γκάμα ανάγκασε σε νέα επέμβαση τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ στο 40', ενώ παρόμοια κατάληξη είχε και το φάουλ του Χαβιέ Ματίγια στο 43'. Και, στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, ο Μπίσεσβαρ έβγαλε υπέροχη κάθετη πάσα στον Σφιντέρσκι, που αυτή τη φορά δε λάθεψε για το 0-2!

Οι “κίτρινοι” κέρδισαν πολλές στατικές φάσεις στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, σε μια προσπάθεια να μειώσουν το σκορ, χωρίς ωστόσο να τις μετατρέψουν σε ευκαιρίες.

Αντίθετα, ο Μάτος αστόχησε αφύλακτος με το κεφάλι στο 67', μετά το κόρνερ του Στοχ, ενώ στο επόμενο λεπτό η υπέροχη μπαλιά του Σλοβάκου στον Σφιντέρσκι, έμεινε αναξιοποίητη από τον Πολωνό. Η συνεργασία των δύο "ασπρόμαυρων" επαναλήφθηκε στο 72', αλλά και πάλι ο Κουέστα “φώναξε παρών”. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τσβάιερ απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Δεληζήση που, όντας τελευταίος, ανέτρεψε τον εφορμούντα Άκπομ. Το 0-2 έμεινε ως το φινάλε, με τον ΠΑΟΚ να παραμένει στη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άρης (Μίχαελ Ένινγκ): Κουέστα, Ρόουζ, Δεληζήσης, Μπα, Κόρχουτ, Σάσα, Ματίγια, Γκάμα, Μαντσίνι, Τόνσο, Ιντέγε.

ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέιρα): Πασχαλάκης, Μάτος (90+3΄ Μιχαηλίδης), Βαρέλα, Ίνγκασον, Γιαννούλης, Μαουρίσιο, Εσίτι, Μπίσεσβαρ (86΄ Λημνιός), Τζόλης (81΄ Ροντρίγκο), Στοχ (86΄ Τσιγγάρας), Σφιντέρσκι (81΄ Άκπομ).