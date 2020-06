Αθλητικά

Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης: Σε περιπέτειες μπήκαν οι Αγρινιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φωτιά πήρε η μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Σαν τελικός το ματς της 6ης αγωνιστικής των πλέι-οφ, στη Νέα Σμύρνη.

Σε τρίτο ματς μέσα στη σεζόν ο Παναιτωλικός απέτυχε να νικήσει τον Αστέρα Τρίπολης (δύο εντός ισοπαλίες και μία ήττα εκτός), αλλά το κυριότερο ήταν ότι οι Αγρινιώτες με το 1-1 απέναντι στους Αρκάδες ξέφυγαν μόλις με ένα βαθμό από τον Πανιώνιο, με τη μάχη για την παραμονή στη Super League να παίρνει… φωτιά, μετά το σημερινό αποτέλεσμα στο Αγρίνιο, σε συνδυασμό με την χθεσινή νίκη του Πανιωνίου επί της Ξάνθης.

Με τον βαθμό της ισοπαλίας, η ομάδα του Μάκη Χάβου βρέθηκε στο +1 από τον ουραγό, πλέον, Πανιώνιο, ενώ “έπιασε” στους 22 τη Ξάνθη. Γίνεται αντιληπτό ότι στις επόμενες τρεις αγωνιστικές θα γίνει μεγάλη μάχη ανάμεσα στις τρεις ομάδες για το ποια θα αποφύγει τον υποβιβασμό, ενώ την μεθεπόμενη (6η) θα διεξαχθεί το μεγάλο ματς στη Νέα Σμύρνη, ανάμεσα στον Πανιώνιο και στον Παναιτωλικό.

Κόντρα στη ροή του ματς κι ενώ οι γηπεδούχοι είχαν μπει πολύ δυνατά στο ματς, αναζητώντας το γρήγορο γκολ, οι Αρκάδες ήταν αυτοί που προηγήθηκαν στο 11΄. Σκόρερ για την πελοποννησιακή ομάδα ήταν ο Μουνάφο (πρώτο του γκολ στη φετινή Super League), ο οποίος με αριστερό σουτ μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα πρώτα στο αριστερό δοκάρι και μετά στα δίχτυα του Φερνάντεθ.

Το γκολ “πάγωσε” προς στιγμήν τους Αγρινιώτες, που έχασαν τα... “πατήματά” τους και λίγο έλειψε να δεχτούν κι άλλο γκολ στο 29΄, αλλά την τελευταία στιγμή ο Λιάβας διόρθωσε το λάθος του και έβαλε την προβολή στο σουτ του Κρέσπι, που είχε βρεθεί απέναντι από τον γκολκίπερ του Παναιτωλικού.

Παρ’ όλα αυτά οι γηπεδούχοι βρήκαν τον τρόπο να αντιδράσουν στο 32΄, όταν ο Ρόσα με εξαιρετική ασίστ έδωσε... μισό γκολ στον Ντάουντα, που με τη σειρά του δεν έχασε την ευκαιρία και με πλασέ ισοφάρισε σε 1-1.

Το ματς ήταν ανοιχτό και στο δεύτερο μέρος, με τους γηπεδούχους να παρουσιάζονται αρκετά αγχωμένοι και τους φιλοξενούμενους πιο απειλητικούς στην αντεπίθεση. Σε μία από αυτές, στο 71΄, ο Μπόρχα Φερνάντεθ άνοιξε στον Ριέρα, εκείνος μπήκε στην περιοχή, “άδειασε” δύο παίκτες του Παναιτωλικού και σούταρε πάνω στον Φερνάντεθ. Από την απόκρουση του τερματοφύλακα των γηπεδούχων, η μπάλα “στρώθηκε” στον Κρέσπι, ο οποίος δεν μπόρεσε από πολύ κοντά να σκοράρει.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναιτωλικός (Μάκης Χάβος): Φερνάντεθ, Κέβιν, Μαλής, Λιάβας, Τσιγγάρας (65΄ Τζανακάκης), Ντάλσιο, Ντίας, Ντουάρτε, Μουνιέ (74΄ Λουσέρο), Ρόσα (85΄ Μιμίτο), Ντάουντα (73΄ Μπαΐροβιτς).

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Πασαλίδης, Αντζουλάς, Τασουλής, Μουνάφο, Μπελόκ (Μπόρχα Φερνάντεθ), Σίτο, Ντέλετιτς (88' Αλάγκμπε), Λουίς Φερνάντες (46΄ Ριέρα), Κρέσπι (81΄ Αλι Μπάμπα).