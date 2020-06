Οικονομία

Άρση μέτρων: επαναλειτουργούν κινηματογράφοι, κατασκηνώσεις και καζίνο

Αναλυτικά όλες οι δραστηριότητες που επανεκκινούν σήμερα με τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Ξεκινά από σήμερα η λειτουργία κατασκηνώσεων, καζίνο και η οργάνωση συνεδρίων, εμπορικών εκθέσεων και συναυλιών.

Συγκεκριμένα, από την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. επανεκκινούν οι παρακάτω οικονομικές δραστηριότητες:

ΚΑΔ 55.30/ Χώροι κατασκήνωσης που φιλοξενούν παιδιά.

ΚΑΔ 56.10.19.06/Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου

ΚΑΔ 82.30/ Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων.

ΚΑΔ 90.04/ Πραγματοποίηση οποιασδήποτε παράστασης με παρουσία κοινού (συναυλίας και καλλιτεχνικής εκδήλωσης).

ΚΑΔ 94.99.16.01/ Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων.

ΚΑΔ 59.14/ Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (δωδεκάμηνης λειτουργίας).

ΚΑΔ 92.00.11.01/Υπηρεσίες καζίνου

Υπηρεσίες τελεφερίκ ανά την επικράτεια

Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι, τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι πολίτες, πρέπει να δείξουμε την δέουσα προσοχή για την τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης, που αποτελούν τον μηχανισμό για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.