Κόσμος

Μεγάλη φωτιά από πυροτεχνήματα στη Γιούτα (βίντεο)

Εκκενώθηκαν σπίτια, προκλήθηκαν ζημιές. Σε εγρήγορση οι Αρχές.

Φωτιά από πυροτεχνήματα προκλήθηκε στη Γιούτα, αναγκάζοντας τους κατοίκους σπιτιών και πολυκατοικιών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, μέχρις ότου οι πυροσβέστες να καταφέρουν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Ένας ύποπτος προσήχθη και συνεργάζεται με τις Αρχές, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία της Πυροσβεστικής.

Ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή συνέβαλαν στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Τελικά η πυρκαγιά, που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα στην ημέρα.

Οι ισχυροί άνεμοι, ωστόσο, δεν επιτρέπουν σε όσους εκκένωσαν τα σπίτια τους να επιστρέψουν.

Σχεδόν 20 σπίτια κινδύνεψαν από τις φλόγες, ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν θύματα, αλλά μόνο μικρές ζημιές και διακοπές της ηλεκτροδότησης.