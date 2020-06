Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: Ανοίγει η πλατφόρμα για το μηχανογραφικό

Δείτε βήμα –βήμα πώς να υποβάλλετε το μηχανογραφικό σας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας. Η προθεσμία λήξης.

Από σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό τους, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για να το μελετήσουν και να σημειώσουν κάποιες πρώτες, προσωρινές προτιμήσεις.

Όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), με τον οποίο θα μπορούν να εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού (ΕΔΩ).

Σε δεύτερη φάση, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών και σε ημερομηνία που δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να «κλειδώσουν» το τελικό μηχανογραφικό τους (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση) έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

Μετά την οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό θα καταχωρείται στη βάση δεδομένων του υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν θα είναι δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Η προθεσμία της 17ης Ιουλίου είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

Το υπουργείο προτείνει στους υποψήφιους να εκτυπώνουν ή/και να αποθηκεύουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (το οποίο θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.