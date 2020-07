Life

Ο Τζόζεφ Φάινς θα υποδυθεί τον Βιμ Χοφ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Βρετανός ηθοποιός θα υποδυθεί τον Ολλανδό Βιμ Χοφ, στην ταινία με προσωρινό τίτλο «The Ice Man».

Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter» ο Βρετανός ηθοποιός θα υποδυθεί τον Ολλανδό αθλητή Βιμ Χοφ, στην ταινία με προσωρινό τίτλο «The Ice Man».

Ο Χοφ ονομάστηκε «The Iceman» σπάζοντας έναν αριθμό από ρεκόρ που σχετίζονται με την έκθεση στο κρύο, συμπεριλαμβανομένης της αναρρίχησης στο Όρος Κιλιμάντζαρο με σορτς, τρέξιμο μισού μαραθωνίου στον Αρκτικό Κύκλο χωρίς παπούτσια και παραμονή σε δοχείο γεμάτο με παγάκια για περισσότερο από 112 λεπτά. Ο αθλητής έχει αναπτύξει τη μέθοδο «Wim Hof», έναν συνδυασμό αναπνοής, κρυοθεραπείας και συγκέντρωσης, και τη διδάσκει σε άτομα από όλο τον κόσμο.

«Το να μεταφέρεις το απίστευτο μήνυμα του Βιμ Χοφ και να επικοινωνείς το εξαιρετικό ταξίδι του Ice Man είναι ένα μοναδικό προνόμιο», δήλωσε ο Φάινς.

«Η Μέθοδος και η ιστορία πίσω από το ταξίδι ενός ανθρώπου, όπως είστε εσείς ή εγώ είναι κάτι που πρέπει να γίνεται γνωστό. Ο Τζόζεφ Φάινς είναι ένας μεγάλος ερμηνευτής... Αυτό δεν είναι μόνο ένα κορυφαίο παίξιμο. Έχει τα κότσια και τη δόξα για να κάνει πραγματικότητα το παιχνίδι της ζωής. Τη ζωή, τον θάνατο και πάλι πίσω. Η ταινία θα μεταφέρει κομμάτια της πραγματικής ζωής...», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Χοφ.