Μητσοτάκης: Διαρκής αξιολόγηση των δεδομένων για τον Τουρισμό

Σύσκεψη για τον Τουρισμό έγινε στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, όπου διαπιστώθηκε η πλήρης ετοιμότητα για το άνοιγμα της 1ης Ιουλίου.

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, ενόψει του ανοίγματος της χώρας στον τουρισμό την 1η Ιουλίου.

Στη σύσκεψη, στην οποία μετείχαν ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας, ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας και στελέχη των αρμόδιων Υπουργείων, έγινε ανασκόπηση των μέτρων που έχουν ληφθεί και διαπιστώθηκε ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Συζητήθηκαν, επίσης, ο τρόπος πραγματοποίησης των στοχευμένων τεστ, τα πρωτόκολλα σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας (οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο site του Υπουργείου Εξωτερικών ) καθώς και τα πρωτόκολλα μεταφοράς στα νοσοκομεία και τα ξενοδοχεία αναφοράς σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων.

Όσον αφορά στις τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα σκοπεύει να κινηθεί με βάση τον κατάλογο που συντάσσεται από την ΕΕ, ενώ μέχρι τις 15 Ιουλίου δεν θα επιτρέπονται απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία.

Προϋπόθεση για την είσοδο στη χώρα είναι η υποχρεωτική συμπλήρωση, 48 ώρες πριν, ειδικής φόρμας στην πλατφόρμα με τα στοιχεία του εισερχόμενου, τη χώρα προέλευσης και τον τόπο στον οποίο θα διαμείνει στην Ελλάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «η όλη διαδικασία ανοίγματος είναι δυναμική και θα γίνεται διαρκής αξιολόγηση των δεδομένων». Ο Πρωθυπουργός ζήτησε επίσης διατήρηση του πολύ καλού επιπέδου συνεργασίας που υπάρχει μέχρι σήμερα μεταξύ των Υπουργείων. «Πρόκειται για πρωτόγνωρη κατάσταση. Και λάθη και αστοχίες είναι αναπόφευκτα αλλά με καλή συνεργασία και έγκαιρη δράση μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι έχει γίνει σωστή προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και για τους επισκέπτες και για τους κατοίκους.