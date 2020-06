Κοινωνία

Μεθυσμένος οδηγός έσπειρε τον τρόμο σε πλατεία (εικόνες)

Νταλίκα μετά από τρελή πορεία, «καρφώθηκε» σε δέντρο. Έτρεχε να σωθεί ο κόσμος.

Κινδύνευσαν από νταλίκα, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι θαμώνες της πλατείας Αμφικλείας επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Συγκεκριμένα ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα εκεί που έπιναν αμέριμνα το ποτό τους, είδαν να έρχεται κατά πάνω τους ολόκληρη νταλίκα με το συρόμενο!

«Αν δεν ήταν το δέντρο να το σταματήσει θα έπεφτε πάνω στον κόσμο», είπε, αυτόπτης μάρτυρας του συμβάντος.

Το ευτύχημα είναι ότι το ατύχημα περιορίστηκε σε υλικές ζημιές στο μαγαζί και στο δέντρο που έβαλε φρένο στην «τρελή» πορεία.

Σημειώνουμε ότι ο 34χρονος οδηγός συνελήφθη από το ΑΤ Αμφίκλειας - Ελάτειας, καθώς η αλκομέτρηση έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Πηγή: lamiareport.gr