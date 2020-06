Κόσμος

Αίγυπτος: Ασθενείς με κορονοϊό πέθαναν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο

Τραγωδία σε κλινική της Αλεξάνδρειας. Επτά άνθρωποι πέθαναν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν από φωτιά.

Επτά ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό πέθαναν από ασφυξία σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αλεξάνδρειας όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά, όπως έγινε γνωστό από πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί στο νοσοκομείο Μπαντράουι, στα ανατολικά προάστια της Αλεξάνδρειας. Εκτός από τους επτά ασθενείς που σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν επίσης άλλοι επτά άνθρωποι.

Σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα βραχυκύκλωμα στο σύστημα κλιματισμού του κτιρίου και έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα, τόσο για να διαπιστωθεί σε τι κατάσταση ήταν οι εγκαταστάσεις της κλινικής όσο και για το αν είχε την άδεια να νοσηλεύει ασθενείς με Covid-19.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει δοκιμάσει σκληρά τις υποδομές και το υγειονομικό σύστημα της Αιγύπτου. Τις τελευταίες ημέρες έχουν πολλαπλασιαστεί οι καταγγελίες, μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, από ασθενείς που υποστηρίζουν ότι δεν βρίσκουν κρεβάτι στα νοσοκομεία.

Επισήμως, τα κρούσματα του νέου κορονοϊού ξεπερνούν τα 65.000 από την αρχή της πανδημίας και οι νεκροί ανέρχονται σε περίπου 2.800.