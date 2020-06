Οικονομία

Περισσότερες δόσεις για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα γίνει η καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων που ανεστάλησαν εξαιτίας της πανδημίας κορονοϊού.

Την εξόφληση του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε 8 μηνιαίες δόσεις και του ΕΝΦΙΑ σε 6 μηνιαίες δόσεις προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αφορά την εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών και την κεφαλαιαγορά.

Προβλέπεται ακόμη η έκπτωση φόρου 2% για εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων εντός της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης (έως τις 31 Ιουλίου).

Ειδικότερα σύμφωνα με τη διάταξη του νομοσχεδίου:

- Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα προκύψει με την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων μπορεί να εξοφληθεί σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις, αντί 3 διμηνιαίες δόσεις που ίσχυε έως πέρυσι. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου και η τελευταία έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στη προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση 2%.

- Ο φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, καταβάλλεται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αντί για 6 δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, και οι υπόλοιπες επτά μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των επτά επόμενων μηνών. Ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, των οποίων η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε μέχρι την 29η Ιουλίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου του 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών.

- Ο ΕΝΦΙΑ, ειδικά για το έτος 2020, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2020, καταβάλλεται σε 6 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και η τελευταία μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2021.