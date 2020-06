Κόσμος

Κορονοϊός: ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων στο Λος Άντζελες

Νέα μέτρα και απαγορεύσεις σε Τέξας, Κάνσας, Αριζόνα, Φλόριντα μπροστά σε ένα νέο κύμα μολύνσεων...

Τουλάχιστον 42.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 καταγράφηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τις προηγούμενες 24 ώρες, ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Αυτές οι νέες μολύνσεις, η πλειοψηφία των οποίων εντοπίζεται στις νότιες και δυτικές πολιτείες, ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων στην επικράτεια των ΗΠΑ σε σχεδόν 2,6 εκατομμύρια, κατά τα στοιχεία της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης.

Εξαιτίας της αύξησης μετάδοσης, ορισμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να αναστείλουν την πορεία άρσης των περιορισμών. Ο αριθμός των νέων θανάτων μέσα σε ένα 24ωρο συνέχισε να μειώνεται, με 355 θανάτους σε 24 ώρες. Ωστόσο, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι υψηλότερος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά το ξέσπασμα της επιδημίας και οι νοσηλείες αυξάνονται σε πολλές περιοχές όπως στο Χιούστον (Τέξας) και στο Φοίνιξ (Αριζόνα), και εκφράζονται φόβοι για άνοδο του αριθμού των θυμάτων τις ερχόμενες εβδομάδες.

Η κομητεία Λος Άντζελες κατέγραψε χθες ένα «ανησυχητικό» ρεκόρ νέων κρουσμάτων μέσα σε 24 ώρες- 2.903 νέες μολύνσεις Covid-19- ανέφεραν αξιωματούχοι δημόσιας υγείας, προειδοποιώντας ότι τα νοσοκομεία μπορεί σύντομα να κατακλυστούν, ενώ αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ αναστέλλουν τα σχέδιά τους για επανέναρξη οικονομικών δραστηριοτήτων τους. Το Λος Άντζελες και οι γειτονικές κομητείες έχουν γίνει ένα νέο επίκεντρο της πανδημίας, καθώς τα κρούσματα του νέου κορονοϊού και οι νοσηλείες αυξάνονται ραγδαία παρά την αυστηρή εντολή του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ την περασμένη εβδομάδα για υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους σχεδόν τους δημόσιους χώρους.

«Οι ανησυχητικές αυξήσεις μολύνσεων, τα ποσοστά των θετικών τεστ και οι νοσηλείες σηματοδοτούν ότι, ως κοινότητα, πρέπει να λάβουμε άμεση δράση για να επιβραδύνουμε την εξάπλωση της Covid-19», δήλωσε η δρ Μπάρμπαρα Φέρερ, διευθύντρια Δημόσιας Υγείας στην κομητεία Λος 'Αντζελες, ανακοινώνοντας την απότομη άνοδο. «Σε διαφορετική περίπτωση, κινούμαστε γρήγορα προς μια υπερφόρτωση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και να δούμε ακόμη πιο καταστροφικές ασθένειες και θανάτους», δήλωσε η Φέρερ. Η κομητεία Λος Άντζελες, με πληθυσμό 10 εκατομμυρίων, έχει καταγράψει συνολικά 100.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού.

Η Καλιφόρνια, που την Κυριακή διέταξε το κλείσιμο των μπαρ στο Λος Άντζελες και σε έξι άλλες κομητείες, συγκαταλέγεται ανάμεσα σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Φλόριντα, του Τέξας και της Αριζόνα που βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο κύμα μολύνσεων καθώς όλη η χώρα βγαίνει μετά από εβδομάδες περιοριστικών μέτρων. Ο κυβερνήτης της Αριζόνας Ντάγκ Ντούσεϊ διέταξε χθες Δευτέρα το κλείσιμο μπαρ, νυχτερινών κέντρων, γυμναστηρίων, κινηματογράφων και υδάτινων πάρκων για τουλάχιστον 30 ημέρες. Επίσης καθυστέρησε επίσης την έναρξη λειτουργίας των δημόσιων σχολείων έως τουλάχιστον τις 17 Αυγούστου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς θα ταξιδέψει στο Φοίνιξ την Τετάρτη για να συναντηθεί με τον Ντούσεϊ σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλει η πολιτεία για την καταπολέμηση της πανδημίας, ανέφερε το γραφείο του αντιπροέδρου. Το Τέξας και η Φλόριντα διέταξαν το κλείσιμο όλων των μπαρ που άνοιξαν την Παρασκευή.

Νιου Τζέρσεϊ, Κάνσας λαμβάνουν νέα μέτρα

Ο Κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ Φιλ Μέρφι δήλωσε χθες πως δεν θα ξαναεπιτραπεί την Πέμπτη, όπως είχε προγραμματιστεί, η εστίαση σε εσωτερικούς χώρους στην πολιτεία και πως αυτή αναβάλλεται επ 'αόριστον.

Στο Κάνσας, η κυβερνήτης Λάουρα Κέλι επέβαλε εντολή σε ολόκληρη την πολιτεία για υποχρεωτική χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους, μέτρο που είπε ότι είναι απαραίτητο για να αποφευχθεί ένα ακόμη lockdown.

Οι παραλίες στην κομητεία Μπρόουαρντ της Φλόριντα και στην κομητεία Παλμ Μπιτς δεν θα ανοίξουν για το σαββατοκύριακο των διακοπών στις 3-5 Ιουλίου, ανέφεραν αξιωματούχοι την Κυριακή, προς απογοήτευση των κατοίκων που ήλπιζαν να γιορτάσουν εκεί την Ημέρα της Ανεξαρτησίας το Σάββατο. Η κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ είχε ήδη ανακοινώσει το κλείσιμο παραλιών για το σαββατοκύριακο των διακοπών.

Η AMC, η μεγαλύτερη αλυσίδα κινηματογράφου στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι αναβάλει το άνοιγμα των αιθουσών της από τις 15 στις 30 Ιουλίου. Η Αριζόνα και η Τζόρτζια είναι μεταξύ των πολιτειών που ανέφεραν ρεκόρ νέων κρουσμάτων αυτή την εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα, συνολικά 15 αμερικανικές πολιτείες κατέγραψαν ρεκόρ μολύνσεων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters.

Τον Ιούνιο, 22 αμερικανικές πολιτείες κατέγραψαν αύξηση ρεκόρ νέων κρουσμάτων, συχνά πολλές φορές, όπως η Αλάσκα, το Αρκάνσας, η Μοντάνα, το Νέο Μεξικό, η Βόρεια Καρολίνα, το Όρεγκον και η Γιούτα.

Η χρήση μάσκας προσώπου έχει αναδειχθεί σε πολιτικό ζήτημα, με ορισμένους συντηρητικούς πολιτικούς και πολλούς υποστηρικτές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζουν ότι τέτοιες εντολές είναι αντισυνταγματικές. Η πόλη Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, όπου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, τον Αύγουστο, ανακοίνωσε χθες ότι καθιστά υποχρεωτική τη χρήση μάσκας σε όλους τους δημόσιους χώρους. Η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κέιλι ΜακΕνάνι δήλωσε χθες ότι ο Τραμπ «δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις μάσκες και να κάνει ό,τι ζητείται βάση της τοπικής δικαιοδοσίας».

Ο Πενς την Κυριακή συνέστησε στους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν μάσκες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Τέξας και ο ίδιος φόρεσε μία, σε μια ριζική μεταστροφή εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Τραμπ αρνείται να φοράει μάσκα δημοσίως. Άλλοι Ρεπουμπλικανικοί πολιτικοί σε πολιτείες που έχουν πληγεί επίσης ζητούν τώρα τη χρήση μάσκας. Η New York Times ανέφερε χθες ότι το 43% των θανάτων στις ΗΠΑ από Covid-19 συνδέεται με γηροκομεία και εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας. Η εφημερίδα επικαλέστηκε τη δική της βάση δεδομένων.