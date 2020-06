Οικονομία

Τουρισμός Για Όλους: άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις θα γίνονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Δείτε τις ημερομηνίες.

Άνοιξε το βράδυ της Δευτέρας η πλατφόρμα για τις δηλώσεις συμμετοχής των δικαιούχων στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός Για Όλους».

Οι δηλώσεις συμμετοχής των δικαιούχων, η υποβολή των οποίων θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, 5 Ιουλίου, θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr. Οι αιτήσεις θα γίνονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ στις εξής ημερομηνίες:

Δευτέρα, 29 Ιουνίου και Τρίτη, 30 Ιουνίου – ΑΦΜ που λήγουν σε 0 - 1 - 2

Τετάρτη, 1η Ιουλίου – ΑΦΜ που τελειώνουν σε 3 - 4 - 5

Πέμπτη, 2 Ιουλίου – ΑΦΜ που λήγουν σε 6 - 7

Παρασκευή, 3 Ιουλίου – ΑΦΜ που λήγουν σε 8 - 9

Ως δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018 σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση.

Υπενθυμίζεται πως με το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους», το μεγαλύτερο τα τελευταία χρόνια πρόγραμμα ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού, η ελληνική κυβέρνηση διαθέτει 30 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε 250.000 δικαιούχους και ωφελούμενούς τους να απολαύσουν σχεδόν μία εβδομάδα διακοπών σε μια σειρά από πανέμορφους προορισμούς, σε όλη τη χώρα.