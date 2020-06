Πολιτισμός

Πέθανε ο Τσαρλς Γουέμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκκεντρικός συγγραφέας παρά την επιτυχία του βιβλίου του, επέλεξε να ζήσει μια ζωή που δεν ήταν γεμάτη με τη λάμψη και τη γοητεία του Χόλιγουντ.

Ο Τσαρλς Γουέμπ, ο συγγραφέας, στο μυθιστόρημα του οποίου «The Graduate» (Ο Πρωτάρης) βασίστηκε η βραβευμένη με Όσκαρ ομότιτλη ταινία του 1967 με πρωταγωνιστή τον Ντάστιν Χόφμαν, πέθανε σε ηλικία 81 ετών λόγω ασθένειας του αίματος.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον μακροχρόνιο φίλο του, δημοσιογράφο Τζακ Μάλβερν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline.

Ο Τσαρλς Γουέμπ, ο οποίος πέθανε στις 16 Ιουνίου στο Ίστμπουρν της Αγγλίας, είχε δηλώσει ότι το εμβληματικό βιβλίο και η ταινία βασίστηκαν σε πραγματικές εμπειρίες από το Λος Άντζελες όπου μεγάλωσε, αν και ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν ήταν αυτοβιογραφικά.

Ο εκκεντρικός συγγραφέας παρά την επιτυχία του βιβλίου του, κέρδισε μόνο 20.000 δολάρια από τα δικαιώματα της ταινίας και επέλεξε να ζήσει μια ζωή που δεν ήταν γεμάτη με τη λάμψη και τη γοητεία του Χόλιγουντ.

«Εκατομμύρια και εκατομμύρια κερδήθηκαν από το "The Graduate" και εδώ ψάχνω για καμία λίρα για να αγοράσω το σάντουιτς μου - οι άνθρωποι το λατρεύουν» είπε κάποτε ο Γουέμπ στο BBC.

Ο συγγραφέας και η σύζυγός του Ιβ, η οποία πέθανε πέρυσι, έζησαν μια παράξενη ζωή. Πέρασαν μεγάλο μέρος του χρόνου τους ταξιδεύοντας και διδάσκοντας τα τρία παιδιά τους, τα οποία εκπαιδεύονταν κατ΄οίκον.

Ήταν υπεύθυνοι μιας κατασκήνωσης γυμνιστών στο Νιου Τζέρσεϋ και σε μια επίδειξη αλληλεγγύης ενάντια στους νόμους περί γάμου στις ΗΠΑ, χώρισαν, αλλά παρέμειναν μαζί, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Το 2007, ο Γουέμπ κυκλοφόρησε μια συνέχεια του «The Graduate» με τίτλο «Home Schooled». Αν και γράφτηκε για οικονομικούς λόγους, ο Γουέμπ ήταν πάντα χαρούμενος που δεν έζησε μια υλιστική ζωή.

«Η γυναίκα μου και εγώ κάναμε πολλά πράγματα που δεν θα είχαμε κάνει εάν ήμασταν πλούσιοι… Θα μετρούσα τα χρήματά μου αντί να μορφώσω τα παιδιά μου» είπε σε συνέντευξη του το 2006 στο AP.