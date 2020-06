Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κατέληξε ακόμη ένας ασθενής στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένας θάνατος στην χώρα μας. Στους 192 οι νεκροί.

Ένας ακόμη ασθενής κατέληξε στην χώρα μας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 192.

Πρόκειται για έναν άνδρα 79 ετών που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αττικόν.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο ηλικιωμένος, πέθανε το απόγευμα της Δευτέρας και αναμένεται η έκθεση του νοσοκομείου για το αν έπασχε από υποκείμενα νοσήματα, καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 15 νέα κρούσματα στη χώρα μας, τα 12 από τα οποία εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ήταν 3390, εκ των οποίων το 54.9% άνδρες αφορά άνδρες.