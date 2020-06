Κοινωνία

Πρόεδρος του Αρείου Πάγου η Αγγελική Αλειφεροπούλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ειναι η νέα επικεφαλής του ανώτατου δικαστηρίου. Τι αναφέρει στην πρώτη δήλωση της.

Η αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρόεδρος του Ζ΄ Ποινικού Τμήματος Αγγελική Αλειφεροπούλου είναι η νέα πρόεδρος του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία διαδέχεται τον Ιωσήφ Τσαλγανίδη, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε.

Η κ. Αλειφεροπούλου κληρώθηκε από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για τη θέση της προέδρου της επιθεώρησης των δικαστών και των δικαστηρίων, θέση από την οποία θα παραιτηθεί εκ των πραγμάτων, μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων της. Στο δικαστικό σώμα εισήλθε τον Αύγουστο του 1979.

Η νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου, σε δήλωσή της αναφέρει:

«Αποτελεί εξαιρετική τιμή και μεγάλη ευθύνη για μένα η επιλογή μου στη θέση της Προέδρου του Αρείου Πάγου, ως επιστέγασμα μιας πολύχρονης θητείας σαράντα ενός ετών στην υπηρεσία απονομής της Δικαιοσύνης. Είναι αυτονόητο, ότι, συναισθανόμενη το μέγεθος της ευθύνης αυτής, θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια, για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του αξιώματος, που μου εμπιστεύτηκε η Πολιτεία.

Με την ευκαιρία της δήλωσης αυτής επιθυμώ να τονίσω, ότι όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί θα εργαστούμε με ευσυνειδησία και εντιμότητα για τη διασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών, που αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους του Κράτους Δικαίου».