Κοινωνία

Ατύχημα με αιωροπτεριστή - Έπεσε από μεγάλο ύψος στο έδαφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

(φωτογραφία αρχείου)

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Βαρύπετρο Χανίων, εξαιτίας ενός ατυχήματος που σημειώθηκε στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν γύρω στις 8 το βράδυ, όταν ένας 32χρονος με αλεξίπτωτο πλαγιάς, έχασε τον έλεγχο και έπεσε από μεγάλο ύψος στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον άτυχο άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως φέρει θλαστικά τραύματα και ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του.