Κοινωνία

Επιχείρηση ανακατάληψης κτηρίου που εκκενώθηκε την περασμένη εβδομάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ούτε μία εβδομάδα αφού οι Αρχές άδειασαν το κτήριο, ομάδα αντιεξουσιαστών επέστρεψε.

Ανακατάληψη κτηρίου που εκκενώθηκε την περασμένη Παρασκευή επιχειρήθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Ομάδα ατόμων που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο μετέβη στο κτήριο της οδού Δερβενίων 56 στα Εξάρχεια και άνοιξε το σφραγισμένο κτήριο, όπως φαίνεται και σε βίντεο που ανάρτησαν οι ίδιοι.

Οι νεαροί, σύμφωνα με το κείμενο που συνοδεύει το βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, άλλαξε και την κλειδαριά.

«Η διαδήλωση κατέληξε στον πεζόδρομο της Δερβενίων, στο τετράγωνο της κατάληψης, το οποίο και περιφρουρήθηκε από τις δύο πλευρές. Το κτίριο ανοίχτηκε, τοποθετήθηκε νέα κλειδαριά, και ο κόσμος αποχώρησε. Λίγη ώρα μετά ο πεζόδρομος κατελήφθη από ΜΑΤ, και παραμένει αποκλεισμένος ως τώρα», αναφέρεται στο σχετικό κείμενο.