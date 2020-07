Κοινωνία

Δεκάδες δενδρύλλια κάνναβης σε υπόγειο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής. Βίντεο από την έφοδο των αστυνομικών.

Εντοπίσθηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένα πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο-φυτώριο, υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης στην Αγία Βαρβάρα.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, διασταύρωσης στοιχείων και εξακρίβωσης χώρων , ταυτοποίησαν τον καλλιεργητή-διακινητή και πιστοποίησαν την εγκληματική του δράση .

Όπως εξακριβώθηκε, ο κατηγορούμενος δραστηριοποιείτο στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης καθώς και στη διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας και της Αγίας Βαρβάρας.

Κατόπιν των ανωτέρω, μεσημβρινές ώρες της 30-6-2020, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη στην Αγία Βαρβάρα 35χρονος ημεδαπός, καθώς κατελήφθη εντός ισόγειας αποθήκης να καλλιεργεί -118- δενδρύλλια κάνναβης.

Σε επακόλουθη έρευνα στην οικία του στην Μάνδρα κατελήφθη να κατέχει -22- δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας και διάφορες ποσότητες ναρκωτικών.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-140- δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας,

-37- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-170- γραμμάρια υγρής μεθαδόνης,

-3- γραμμάρια ηρωίνης,

-33- ναρκωτικά δισκία, καραμπίνα,

μεταλλική βαλλίστρα

-33- κυνηγετικά φυσίγγια,

-4- μαχαίρια και -1- πριόνι

μεταλλικό σήμα με την ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ-100»,

ηλεκτρικός φάρος αστυνομικού οχήματος,

διόπτρα όπλου

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.