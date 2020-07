Κόσμος

Η συγκινητική ιστορία ζευγαριού που προσβλήθηκε από κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι η ιστορία της Μπέτις και του Κέρτις Τάρπλει από το Τέξας των ΗΠΑ, που κάνει το γύρω του κόσμου και έχει προκαλέσει συγκίνηση αλλά και θλίψη.

Συγκινητική είναι η ιστορία ενός ζευγαριού στις Ηνωμένες Πολιτείες, που προσβλήθηκε από τον κορονοϊό.

Είναι η ιστορία της Μπέτις και του Κέρτις Τάρπλει από το Τέξας των ΗΠΑ, που κάνει το γύρω του κόσμου και έχει προκαλέσει συγκίνηση αλλά και θλίψη στην παγκόσμια κοινή γνώμη.

54 χρόνια ζούσαν ο ένας δίπλα στον άλλο και τελικά ο μόνος που κατάφερε να τους χωρίσει ήταν ο φονικός κορονοιός.

Με διαφορά μόνο δυο ημερών ο 80χρονος Κέρτις και η 79χρονη Μπέτις είχαν μεταφερεθεί σε νοσοκομείο του Τέξας έχοντας προσβληθεί από τον ιό. Η κατάσταση της αμερικανίδας ήταν πολύ πιο σοβαρή και επιδεινωνόνταν με την πάροδο των ημερών.

Και όπως αποκάλυψαν τα δυο παιδιά τους, όταν ο πατέρας τους πληροφορήθηκε πως η σύζυγος του δεν θα τα κατάφερνε, τότε και εκείνος σταμάτησε όπως ανέφεραν να μάχεται με την νόσο.

Τις τελευταίες τους στιγμές τις πέρασαν ο ένας δίπλα στον άλλο καθώς το νοσηλευτικό προσωπικό αποφάσισε να νοσηλευτούν στον ίδιο χώρο σε διπλανά κρεβάτια.

Οι τίτλοι τέλους έπεσαν σχεδόν ταυτόχρονα. Πρώτα έφυγε η 79χρονη Μπέτυ και 40 μόλις λεπτά αργότερα ο 80χρονος σύζυγος της. Μια από τις πιο συγκινητικές ιστορίες που έχουν γίνει γνωστές στην περίοδο αυτή της κρίσης του κορονοιού.