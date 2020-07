Πολιτική

Οικονόμου στον ΑΝΤ1: “To μαχαίρι θα φτάσει στο κόκκαλο” για το κύκλωμα διαφθοράς στην ΕΛ.ΑΣ. (βίντεο)

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για την πιο σοβαρή υπόθεση διαφθοράς που έχει αντιμετωπίσει η ΕΛ.ΑΣ

"Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκκαλο" για το κύκλωμα διαφθοράς στην ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό είναι η σοβαρότερη υπόθεση διαφθοράς που αντιμετώπισε η Ελληνική Αστυνομία τα τελευταία χρόνια, αλλά όπως σημείωσε το Σώμα έχει τους μηχανισμούς αποκάθαρσης.

Υπογράμμισε ότι απο τα πρώτα σχετικά δημοσιεύματα διετάχθη προκαταρκτική εξέταση, ζητήθηκε ενημέρωση από την Εισαγγελία Διαφθοράς και οι εμπλεκόμενοι εν ενεργεία αξιωματικοί αποσπάστηκαν προκειμένουν να μην έχουν ουδεμία ανάμιξη στην έρευνα.

Διευκρίνισε ότι οι εμπλεκόμενοι, οι οποιοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, υπηρετούσαν σε νευραλγικές θέσεις και τόνισε ότι χρειάζεται σε βάθος διερεύνιση ώστε να υπάρξει δίκαιη κρίση.

Τέλος ο κ. Οικονόμου, δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την εν εξελίξει έρευνα, σημειώνοντας, ότι διεξάγεται από έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.