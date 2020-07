Κοινωνία

Ο ψευτογιατρός γιάτρευε με… βότανα και… αρώματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος είχε απλώσει τα πλοκάμια του μέχρι την Κύπρο. Τι αποκαλύπτει οδοντίατρος που έδωσε αγώνα για να γλιτώσει την σύζυγό του, από τα γιατροσόφια του 47χρονου.