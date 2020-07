Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Ουδεμία διάταξη του νομοσχεδίου εμποδίζει τις διαδηλώσεις

Άρχισε η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τις δημόσιες συναθροίσεις. Ποια κόμματα ζήτησαν την απόσυρση του.

Ανοιχτός σε προτάσεις που θα διαμορφώσουν ένα λειτουργικό νόμο για τις δημόσιες συναθροίσεις εμφανίστηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας επί του σχετικού νομοσχεδίου, η επεξεργασία του οποίου άρχισε το απόγευμα της Δευτέρας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Το νομοσχέδιο δεν έχει ούτε μία διάταξη που να εμποδίζει τον οποιονδήποτε πολίτη να διαδηλώσει, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης αντιπαρερχόμενος την κριτική των κομμάτων της αριστεράς για ρυθμίσεις που αντιγράφουν χουντικό νομοθετικό διάταγμα. Έχετε "λάθος διεύθυνση" όταν λέτε ότι η κυβέρνηση θα οδηγηθεί σε ακροδεξιές ατραπούς. Βαδίζουμε καθημερινά με οδηγό τη συναίνεση, γι' αυτό βλέπετε κοινωνική ηρεμία. Υπάρχει έπαινος και εμπιστοσύνη από την κοινωνία στην ηγεσία και το κράτος, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, επισημαίνοντας ότι ουδείς ήταν ικανοποιημένος από τον τρόπο που διαξάγονταν οι διαδηλώσεις, "ούτε και οι ίδιοι οι διαδηλωτές", ιδιαίτερα με προβλήματα που σχετίζοντας με την κυκλοφορία ή τις ανθρώπινες και υλικές απώλειες.

Η πραγματικότητα, είπε ο υπουργός, είναι ότι από το 1975, δεν ψηφίσαμε νόμο που να ρυθμίζει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι [...] και ο λαός πρέπει να μάθει ότι (κάποιοι που μιλούν για χούντα) χρησιμοποιούσαν χουντικό νόμο για να απαγορεύουν διαδηλώσεις.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία του Κινήματος Αλλαγής στην ανάγκη νομοθέτησης υπέρ του δικαιώματος χρήσης του δημόσιου χώρου από όλους τους πολίτες, και στις προτάσεις του εισηγητή του Γ. Καμίνη είπε ότι είναι "ανοιχτός σε βελτιώσεις, ώστε το νομοσχέδιο να γίνει πιο λειτουργικό και χρήσιμο για την κοινωνία και την προστασία των δικαιωμάτων, αρκεί να το ψηφίσουμε και να πάμε μπροστά".

Στην πρόταση Καμίνη, για σύμφωνη γνώμη δικαστικού στην αστυνομική απόφαση διάλυσης μιας συγκέντρωσης, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι δεν μπορεί να εμπλακεί δικαστικό πρόσωπο σε διοικητική απόφαση, ενώ στην πρόσκληση του υπουργού να προταθεί μη δικαστικός θεσμός, ο κ. Καμίνης είπε ότι θα μπορούσε να είναι ο Συνήγορος του Πολίτη.

Για τη διάλυση μιας συγκέντρωσης, ο κ. Χρυσοχοίδης είπε ότι θα γίνεται παρουσία εισαγγελέα, όπως θα προβλέπει Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί αργότερα. Δέχθηκε ωστόσο να το βάλει ως διάταξη στο νομοσχέδιο, εάν ζητηθεί.

Απαντώντας στον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, Χ. Καστανίδη, για το εάν "ο μπαχαλάκιας θα κάνει αίτηση" για δημόσια συνάθροιση, ο υπουργός είπε ότι όλοι θα πρέπει να ορίζουν οργανωτή συγκεντρώσεων. "Δηλαδή τι είναι ο μπαχαλάκιας; Υπάρχουν κάποιοι πολίτες που είναι κάτι ξεχωριστό; Που δεν παίρνουν άδεια; Γιατί το ΠΑΜΕ παίρνει άδεια και δεν θα πάρει αυτός; Γιατί το επιτρέπουμε αυτό; Δεν το δέχομαι. Θα πάρουν άδεια όλοι. Έτσι λέει ο νόμος, και θα ορίσουν οργανωτή να συνεννοηθούν με τον αστυνομικό διευθυντή και τον μεσολαβητή. Και εάν ο αστυνομικός διευθυντής κάνει κατάχρηση και δεν δίνει άδεια, τότε υπάρχουν δικαστικές εγγυήσεις. (Ο αιτών) μπορεί να πάρει προσωρινή διαταγή μέσα σε μια ώρα και στη συνέχεια να καταθέσει ασφαλιστικά", εξήγησε ο κ. Χρυσοχοίδης.

Κριτική της αντιπολίτευσης

Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησαν οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ (Ιω. Ραγκούσης), του ΚΚΕ (Ιω. Γκιόκας) και του ΜέΡΑ25 (Αγγ. Αδαμοπούλου), ο εισηγητής του Κινήματος Αλλαγής (Γ. Καμίνης) δήλωσε ότι θα αναμένει τη θέση της κυβέρνησης απέναντι στα σημεία κριτικής που άσκησε, ενώ ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης (Α. Μυλωνάκης) δήλωσε ότι επιφυλάσσεται.

Νέα Δημοκρατία

Έχουμε καθυστερήσει επί 45 χρόνια το αυτονόητο, να μην παραλύει μια ευρωπαϊκή πόλη επειδή μειοψηφίες, με το έτσι θέλω, χρησιμοποιούν καταχρηστικά το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, είπε ο εισηγητής της ΝΔ, Κ. Καραγκούνης. Τα δικαιώματα στο Σύνταγμα δεν είναι ένα, αλλά πάνω από είκοσι, και σε κανένα δεν γίνονται διακρίσεις είπε ο κ. Καραγκούνης, σημειώνοντας ότι το δικαίωμα του συναθροίζεσθαι δεν μπορεί να περιορίζει το δικαίωμα στη ζωή, την περιουσία και άλλα.

ΣΥΡΙΖΑ

Με διατάξεις του χουντικού νομοθετικού διατάγματος 794/1971 συνέκρινε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου. Όπως σημείωσε ο κ. Ραγκούσης, το νομοσχέδιο είναι ακόμα χειρότερο, διότι "τουλάχιστον η χούντα, όταν ήρθε η ώρα να μεταφέρει την ευθύνη, την μετέφερε στον οργανωτή και στους ομιλητές. Εσείς με αυτό το σχέδιο νόμου καθιστάτε υπόλογους, υπεύθυνους, και αύριο καταδικασμένους με 1-2 χρόνια φυλακή, ακόμη και αυτούς που συμμετέχουν σε μια διαδήλωση. Πράγμα που ούτε η χούντα είχε κάνει το 1971" είπε χαρακτηριστικά ο Γ. Ραγκούσης. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι η χώρα δεν είναι παραδομένη στους "μπαχαλάκηδες" όπως λέει η ΝΔ, και ότι υπάρχουν νόμοι που επιτρέπουν στην Ελληνική Αστυνομία να απαγορεύσει μια συγκέντρωση αν πράγματι κινδυνεύει η δημόσια τάξη ή να περιορίσει μια πορεία λίγων ανθρώπων.

"Αυτό που επιδιώκετε, δεν είναι τίποτα παραπάνω από το να ποινικοποιήσετε την ελεύθερη συμμετοχή σε δημοκρατικές συγκεντρώσεις. Επιδιώκετε να αφοπλίσετε τους εργαζόμενους, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους και την ελληνική νεολαία από το δικαίωμα να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, τα εισοδήματά τους, τις συντάξεις τους" τόνισε ο κ. Ραγκούσης. Υπογράμμισε μάλιστα ότι "πίσω από τα ψέματα που χρησιμοποιείτε, επιδιώκετε την ποινικοποίηση της άσκησης του συνταγματικού δικαιώματος των πολιτών στη συνάθροιση και τη διαμαρτυρία" ενώ "καθιστάτε την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ απόλυτο αφεντικό χωρίς καμία εγγύηση, που δεν συνάδει με ένα σύγχρονο κράτος δικαίου".

Κίνημα Αλλαγής

Εγγυήσεις για την ορθότερη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων από διαδηλώσεις ζήτησε ο εισηγητής του Κινήματος Αλλαγής, Γ. Καμίνης. Αναφερόμενος σε παλαιότερη σχετική νομοθετική πρότασή του, ανέδειξε τη σημασία να υπάρχει δικαστική απόφαση ή/και αιτιολογημένη απόφαση της αρχής για την απαγόρευση μιας διαδήλωσης. Η απαγόρευση διαδήλωσης πρέπει να γίνεται σε επίπεδο ανώτατου αξιωματικού της ΕΛΑΣ, με σύμφωνη γνώμη οικείου προέδρου πρωτοδικών και απλή γνώμη του δημάρχου, είπε ο κ. Καμίνης, τονίζοντας επίσης την ανάγκη, να είναι ένας εισαγγελέας παρών όταν μια διαδήλωση πάει να διαλυθεί από την Αστυνομία. Επίσης, είπε ότι πρέπει να απαγορευτεί η χρήση χημικών. Σύμφωνα με τον κ. Καμίνη, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι πρέπει να ρυθμιστεί έτσι, ώστε να συμφιλιωθεί με τα άλλα δικαιώματα που προστατεύει το Σύνταγμα. Εξέφρασε ακόμη τον προβληματισμό του, όπως νωρίτερα και ο κ. Ραγκούσης, για την αντιμετώπιση των αυθόρμητων συναθροίσεων. Ως παράδειγμα έφερε τις συγκεντρώσεις που οργανώνονται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Τέλος, ο κ. Καμίνης χαρακτήρισε πολύ προβληματικό το νομοσχέδιο, με ελλιπείς εγγυήσεις και δήλωσε ότι το Κίνημα Αλλαγής θα αναμείνει να δει τι θα κάνει η κυβέρνηση για να καθορίσει τη στάση του.

ΚΚΕ

Να αποσύρει η κυβέρνηση τώρα το "απαράδεκτο" και "κατάπτυστο" νομοσχέδιό της, ζήτησε ο αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας. Αυτό το νομοσχέδιο δεν παίρνει από βελτιώσεις και διορθώσεις, είναι "τερατούργημα", βάζει στο στόχαστρο το δικαίωμα στη λαϊκή διεκδίκηση για το οποίο έχουν χυθεί ποταμοί αίματος είπε ο κ. Γκιόκας, ο οποίος έκανε επίσης λόγο για ποινικοποίηση της αμφισβήτησης και της δράσης απέναντι στο υπάρχον σύστημα βαρβαρότητας. Ο κ. Γκιόκας είπε ότι το σχέδιο νόμου είναι, όχι μόνο χουντικής έμπνευσης, αλλά περιλαμβάνει αυτούσια άρθρα "με απλή αντιγραφή και μετάφραση ρυθμίσεων από την καθαρεύουσα στη δημοτική".

Όπως είπε ο κ. Γκιόκας, ο ιδεολογικός πυρήνας του νομοσχεδίου είναι το άρθρο 19, το οποίο στοχεύει κάθε ριζοσπαστική, προοδευτική ιδεολογία και πράξη, αφού προβλέπει τη δημιουργία διεύθυνσης Πρόληψης της Βίας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με στόχο - όπως λέει - την πρόληψη διαφόρων μορφών και εκφάνσεων της βίας, όπως ιδίως η ριζοσπαστικοποίηση και ο βίαιος εξτρεμισμός, η οικογενειακή βία, η έμφυλη βία κοκ:. "Με το νομοσχέδιο τσουβαλιάζεται ο ριζοσπαστισμός με υπαρκτές μορφές βίας [...] με συγκεκριμένους στόχους και επιδιώξεις" είπε ο κ. Γκιόκας. Απέρριψε επίσης τη λογική ότι για την αναδουλειά των μικρομάγαζων φταίνε οι διαδηλώσεις, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο τη λαϊκή διαμαρτυρία για τις αντιλαϊκές πολιτικές.

Τέλος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, είπε ότι η κυβέρνηση φέρνει το νομοσχέδιο αυτό, επειδή ανησυχεί ότι λαός και νεολαία δεν θα μείνουν με σκυμμένο κεφάλι. "Είστε βαθιά γελασμένοι και ανιστόρητοι εάν νομίζετε ότι το τερατούργημα αυτό θα εφαρμοστεί.. Ο λαός θα το ακυρώσει στην πράξη" προέβλεψε ο κ. Γκιόκας.

Ελληνική Λύση

Από την Ελληνική Λύση, ο Α. Μυλωνάκης είπε ότι πολλά άρθρα του νομοσχεδίου είναι ανεφάρμοστα, όπως αυτό για την ευθύνη των οργανωτών σε περίπτωση επεισοδίων. Στη συγκέντρωση της Παμμακεδονικής για τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα τους συλλαμβάνατε σε περίπτωση επεισοδίων; Σημείωσε ότι δεν πρέπει να αμφισβητηθεί το δικαίωμα σε πορείες και συναθροίσεις, αυτές πρέπει να περιφρουρούνται, και όταν πιάνονται "μπαχαλάκηδες", αυτοί θα πρέπει να τιμωρούνται βαριά.

ΜέΡΑ25

Η αγορήτρια του ΜέΡΑ25, Αγγελική Αδαμοπούλου, έκανε λόγο για ταύτιση της κυβέρνησης με τον ακροδεξιό αυταρχισμό, η οποία δεν διδάσκεται από τη διεθνή εμπειρία που προκρίνει νηφαλιότητα, διαβούλευση, συνεννόηση και όχι ακραία καταστολή των διαδηλώσεων. Όπως είπε η κα Αδαμοπούλου, το δόγμα "νόμος και τάξη" έχει χρεοκοπήσει διεθνώς. Στόχος σας είναι ο περιορισμός του δικαιώματος του συνέρχεσθαι, ενόψει και των αντιδράσεων που έρχονται, ενόψει του πέμπτου μνημονίου, είπε η κα Αδαμοπούλου, που δήλωσε ότι το ΜέΡΑ25 καταψηφίζει το νομοσχέδιο.

H επεξεργασία του νομοσχεδίου συνεχίζεται αύριο το μεσημέρι με την ακρόαση φορέων, και το απόγευμα με συζήτηση επί των άρθρων. Για τις 8:00 το βράδυ, έχει προγραμματιστεί από το ΚΚΕ συγκέντρωση κατά του νομοσχεδίου στην πλατεία Συντάγματος.