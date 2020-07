Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι του ΣΔΟΕ στο Φεστιβάλ Βιβλίου – Έκλεισαν τα περίπτερα

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας έκλεισαν τα περίπτερα λέει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδος.

(εικόνα αρχείου)

Ελέγχους στα περίπτερα του Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί από τις 26 Ιουνίου, στην Παραλία, έκανε το βράδυ της Τετάρτης κλιμάκιο του ΣΔΟΕ.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδος, που είναι ο φορέας που διοργανώνει το Φεστιβάλ, Χαράλαμπος Μπαρμπουνάκης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι σε ένδειξη διαμαρτυρίας τα περίπτερα του Φεστιβάλ έκλεισαν και θα παραμείνουν για σήμερα κλειστά.

«Κλείσαμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας»

«Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό μετά από 39 χρόνια λειτουργίας του Φεστιβάλ. Γίνεται συνεχόμενη επιδρομή και σήμερα κλείσαμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας», ανέφερε επιπλέον στο Thestival.gr, ζητώντας «να μην κάνουν επιδρομή και να μας αφήσουν να λειτουργήσουμε».

«Εμείς με όλη την καλή διάθεση αποφασίσαμε παρά τις δυσκολίες και τα περιοριστικά μέτρα να κάνουμε και φέτος το Φεστιβάλ για να δώσουμε χαρά στην πόλη, και δεχόμαστε επίθεση από το Δημόσιο» είπε ο ίδιος στο Voria.gr.

Ακόμα, όπως σημείωσε ο ίδιος, από την Παρασκευή που άνοιξε η αυλαία του Φεστιβάλ μέχρι και σήμερα, «έχουν γίνει δεκάδες επιδρομές», τονίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι εκδότες δεν κατανοούν τους λόγους για τους πολλαπλούς ελέγχους.

Τέλος σημειώνεται ότι οι εκδότες πραγματοποίησαν και συγκέντρωση στο άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου για να εκτιμήσουν τις επόμενες κινήσεις τους.