“Ζορίστηκε” αλλά… νίκησε ο Ολυμπιακός

Ο Χασάν “λύτρωσε” τους Πειραιώτες κόντρα στον ΟΦΗ...

«Ζορίστηκε» και με το... παραπάνω, απέναντι σε έναν εξαιρετικό και σκληροτράχηλο για ακόμη μία φορά ΟΦΗ, ωστόσο έστω και δύσκολα ο Ολυμπιακός -με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χασάν- επικράτησε στο τέλος με 2-1 και πήρε την 5η διαδοχική νίκη του στη διαδικασία των play-offs, συνεχίζοντας την πορεία του προς την κατάκτηση του αήττητου πρωταθλήματος.

Παρά τις ουκ ολίγες αλλαγές του στο βασικό σχήμα, ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς και πίεσε τον ΟΦΗ από τα πρώτα λεπτά, χάνοντας ευκαιρίες με τους Μασούρα (10') και Χασάν (12'). Στο 17' ο Σωτηρίου έδειξε καλά αντανακλαστικά στο σουτ του Κώστα Φορτούνη, ενώ στο 26' και πάλι ο Χασάν δεν μπόρεσε να πιάσει καλά την κεφαλιά μετά από κόρνερ στέλνοντας τη μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ένα λεπτό αργότερα ωστόσο, η τρίτη προσπάθεια του Αιγύπτιου επιθετικού ήταν και η... φαρμακερή, καθώς μετά από γύρισμα του Γκασπάρ έκανε το 1-0 με κοντινό πλασέ, σε μία φάση που ελέγχθηκε και με τη γραμμή οφσάιντ του VAR, που επιβεβαίωσε την εγκυρότητα του γκολ.

Ο ΟΦΗ δεν πτοήθηκε από το τέρμα που δέχθηκε, άρχισε να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο κι εντέλει βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με αριστερό σουτ του Σακόρ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.

Στο β' ημίχρονο ο Μάρτινς «φόρτωσε» τη μεσοεπιθετική γραμμή των «ερυθρολεύκων» με την είσοδο των Βαλμπουενά, Ελαμπντελαουί και Ελ-Αραμπί κι ο Ολυμπιακός έγινε ακόμη πιο πιεστικός. Δεν μπόρεσε ωστόσο, να εκμεταλλευτεί την υπεροχή του (απέναντι σε έναν ΟΦΗ που άρχισε να οπισθοχωρεί) καθώς σπατάλησε τις ευκαιρίες που δημιούργησε με τους Μπα (58'), Καμαρά (64'), Γκιλιέρμε (68') και Φορτούνη (75').

Τη μεγαλύτερη στιγμή του στο δεύτερο 45λεπτο (μέχρι το γκολ του Χασάν), την είχε με το πέναλτι που κέρδισε ο Ελαμπντελαουί στο 79' (ανατροπή από Ζοάο Βίκτορ), αλλά δεν μπόρεσε να μετουσιώσει σε γκολ ο Βαλμπουενά, καθώς το χτύπημά του χτύπησε στη συμβολή των δοκών κι έφυγε άουτ. Αυτή ήταν και η πρώτη άστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βαλμπουενά την εφετινή περίοδο.

Ένα λεπτό αργότερα ο Ελ-Αραμπί «νικήθηκε» από τον Σωτηρίου, όμως στο 82' ήρθε το γκολ της (5ης συνεχόμενης) νίκης του Ολυμπιακού και πάλι από τον Χασάν, ο οποίος «ελευθερώθηκε» μετά τη σέντρα του Ελαμπντελαουί και με καρφωτή κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Στο 85' ο Σωτηρίου είχε άλλη μία σπουδαία επέμβαση σε προσπάθεια του Ελ-Αραμπί, ενώ στο 90'+2', ο ΟΦΗ είχε και τη δική του (τελευταία) ευκαιρία στο ματς, όμως το πλασέ του Ναμπί από το ημικύκλιο της περιοχής έφυγε άουτ.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. Μαρτίνς): Αλέν, Γκασπάρ, Σισέ, Μπα, Τσιμίκας (46' Βαλμπουενά), Καφού (57' Ελ-Αραμπί), Γκιλιέρμε, Καμαρά, Φορτούνης (84' Μπουχαλάκης), Μασούρας (46' Ελαμπντελαουί), Χασάν (83' Λοβέρα).

ΟΦΗ (Γ. Σίμος): Σωτηρίου, Δεληγιαννίδης, Μαρινάκης, Κουτρουμπής, Βαφέας (89' Νοικοκυράκης), Κοροβέσης (61' λ.τρ. Μεγιαδο), Ναμπί, Στάικος (61' Νέιρα), Ζοάο Βίκτορ, Σακόρ (72' Μπράουν), Μάνος (61' Φιγκεϊρέδο).